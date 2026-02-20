https://1prime.ru/20260220/dvizhenie-867659752.html

На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели

На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели

2026-02-20T05:49+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Движение пассажирского и грузового транспорта временно ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" из-за сильной метели и ухудшения видимости, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. "Внимание! Ограничено движение транспортных средств! В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) с 06 часов 25 минут (4.25 мск - ред.) 20 февраля 2026 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке: с километра 170+000 по километр 260+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к пункту пропуска Орск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб работают на участке для обеспечения безопасности дорожного движения.

