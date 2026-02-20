Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/dvizhenie-867659752.html
На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели
На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели - 20.02.2026, ПРАЙМ
На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели
Движение пассажирского и грузового транспорта временно ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" из-за сильной метели и ухудшения видимости, сообщила... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T05:49+0300
2026-02-20T05:49+0300
бизнес
россия
оренбургская область
москва
рязань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867659752.jpg?1771555775
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Движение пассажирского и грузового транспорта временно ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" из-за сильной метели и ухудшения видимости, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. "Внимание! Ограничено движение транспортных средств! В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) с 06 часов 25 минут (4.25 мск - ред.) 20 февраля 2026 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке: с километра 170+000 по километр 260+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к пункту пропуска Орск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб работают на участке для обеспечения безопасности дорожного движения.
оренбургская область
москва
рязань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, оренбургская область, москва, рязань
Бизнес, РОССИЯ, Оренбургская область, МОСКВА, Рязань
05:49 20.02.2026
 
На трассе М-5 "Урал" ограничили движение из-за метели

На трассе М-5 "Урал" из-за сильной метели ограничили движение транспорта

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Движение пассажирского и грузового транспорта временно ограничено на участке федеральной трассы М-5 "Урал" из-за сильной метели и ухудшения видимости, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
"Внимание! Ограничено движение транспортных средств! В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, ограничение видимости) с 06 часов 25 минут (4.25 мск - ред.) 20 февраля 2026 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке: с километра 170+000 по километр 260+000 автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск (подъезд к пункту пропуска Орск)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции и представители дорожных служб работают на участке для обеспечения безопасности дорожного движения.
 
БизнесРОССИЯОренбургская областьМОСКВАРязань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала