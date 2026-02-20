https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867679712.html

"Газпром" и "Србиягаз" расширяют крупнейшее хранилище газа Сербии

"Газпром" и "Србиягаз" расширяют крупнейшее хранилище газа Сербии - 20.02.2026, ПРАЙМ

"Газпром" и "Србиягаз" расширяют крупнейшее хранилище газа Сербии

20.02.2026
Российский "Газпром" и госкомпания "Србиягаз" расширяют крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) Сербии "Банатски-Двор", которым владеют совместно (51% и 49%)

БЕЛГРАД, 20 фев – ПРАЙМ. Российский "Газпром" и госкомпания "Србиягаз" расширяют крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) Сербии "Банатски-Двор", которым владеют совместно (51% и 49%), до объемов хранения минимум в 750 миллионов кубических метров, сообщил российским журналистам гендиректор "Србиягаз" Душан Баятович. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в апреле 2025 года о начале расширения "Банатски-Двор". Завершение проекта ожидается в конце 2026 года или начале 2027 года, до тех пор Сербия размещает часть газа в хранилищах Венгрии. "Решено, что расширение будет минимум до 750 миллионов кубических метров. Мы проводим бурение. Думаю, что на следующей неделе будет подписан контракт по установке нового оборудования для осушки (очищения от паров и примесей – ред.) газа, сейчас у нас одна установка производственной мощностью 5 миллионов кубометров, будет еще одна на дополнительных 7 миллионов кубов", - сказал глава сербской госкомпании в пятницу по возвращении с переговоров в Санкт-Петербурге. Он добавил, что стороны рассматривают и поставки новых компрессоров на ПХГ российских и других производителей. "Ожидаем, что достигнем объема хранения минимум 5,5 миллиона кубометров газа в сутки, а отбора – до 12 миллионов кубов в сутки", - отметил Баятович.

