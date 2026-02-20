https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867680008.html

Российский рынок акций за неделю вырос на 0,15%

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

россия

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,28% и на 0,15% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,28%, до 2780,6 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,26%, до 1154,19 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,14%, до 1141,28 пункта. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,15%, индекс Мосбиржи в юанях почти не изменился, потеряв 0,06 пункта, РТС вырос на 0,73%.

