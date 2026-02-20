https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867680291.html
Курс юаня за неделю вырос на шесть копеек к рублю
Курс юаня за неделю вырос на шесть копеек к рублю - 20.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня за неделю вырос на шесть копеек к рублю
20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,11 рубля. Юань за рабочую неделю поднялся на 1 копейку, диапазон колебаний при этом составил 10,97-11,14 рубля.
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,11 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,11 рубля.
Юань за рабочую неделю поднялся на 1 копейку, диапазон колебаний при этом составил 10,97-11,14 рубля.
