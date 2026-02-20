Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ - 20.02.2026, ПРАЙМ
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ - 20.02.2026, ПРАЙМ
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ
Выход на рынок Вьетнама требует от российского бизнеса аккуратности и терпения: формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от... | 20.02.2026, ПРАЙМ
россия
мировая экономика
вьетнам
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Выход на рынок Вьетнама требует от российского бизнеса аккуратности и терпения: формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от полугода до года, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с Вьетнамом Анастасия Саянок. "Выход на рынок Вьетнама требует от российских предпринимателей аккуратности и терпения. Главная особенность - необходимость локального посредника или партнера, который управляет логистикой, складской инфраструктурой, адаптацией товара и контрактами внутри страны", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Вьетнаму. По ее словам, "попытка напрямую зайти в торговые сети практически невозможна". "Критично важно учитывать сроки и стоимость сертификации, поскольку без корректно оформленных документов работа в официальном ритейле и на маркетплейсах невозможна, а государственный контроль в стране усиливается", - заметила собеседница агентства. Ошибкой, добавила она, будет экстраполировать впечатления от одного крупного города, например Ханоя, на всю страну: регионы резко различаются по потребностям и тенденциям. "Еще одна распространенная ошибка - ожидание быстрого результата. Формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от полугода до года. Серьезное значение имеют личные связи и репутация. Во Вьетнаме сделки часто строятся на доверии и подтвержденной благонадежности. Участие в профессиональных ассоциациях, бизнес-миссиях, отраслевых выставках усиливает позиции компании, помогает найти надежного партнера и закрепиться на рынке", - подчеркнула Саянок.
вьетнам
россия, мировая экономика, вьетнам
РОССИЯ, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ
Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ

АЭИ: выход на рынок Вьетнама требует от российского бизнеса аккуратности и терпения

© РИА Новости . Александр Вильф | Флаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Выход на рынок Вьетнама требует от российского бизнеса аккуратности и терпения: формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от полугода до года, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с Вьетнамом Анастасия Саянок.
"Выход на рынок Вьетнама требует от российских предпринимателей аккуратности и терпения. Главная особенность - необходимость локального посредника или партнера, который управляет логистикой, складской инфраструктурой, адаптацией товара и контрактами внутри страны", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Вьетнаму.
По ее словам, "попытка напрямую зайти в торговые сети практически невозможна". "Критично важно учитывать сроки и стоимость сертификации, поскольку без корректно оформленных документов работа в официальном ритейле и на маркетплейсах невозможна, а государственный контроль в стране усиливается", - заметила собеседница агентства.
Ошибкой, добавила она, будет экстраполировать впечатления от одного крупного города, например Ханоя, на всю страну: регионы резко различаются по потребностям и тенденциям.
"Еще одна распространенная ошибка - ожидание быстрого результата. Формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от полугода до года. Серьезное значение имеют личные связи и репутация. Во Вьетнаме сделки часто строятся на доверии и подтвержденной благонадежности. Участие в профессиональных ассоциациях, бизнес-миссиях, отраслевых выставках усиливает позиции компании, помогает найти надежного партнера и закрепиться на рынке", - подчеркнула Саянок.
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
Президент Кубы рассказал о перспективах от связей с БРИКС, Россией и Китаем
5 февраля, 19:08
 
