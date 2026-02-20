https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867681327.html

Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ

Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ - 20.02.2026, ПРАЙМ

Выход на рынок Вьетнама требует от бизнеса терпения, заявили в АЭИ

Выход на рынок Вьетнама требует от российского бизнеса аккуратности и терпения: формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T20:21+0300

2026-02-20T20:21+0300

2026-02-20T20:21+0300

россия

мировая экономика

вьетнам

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876493_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_bfc8139bef363da24286e34b705a7307.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Выход на рынок Вьетнама требует от российского бизнеса аккуратности и терпения: формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от полугода до года, заявила РИА Новости председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) по работе с Вьетнамом Анастасия Саянок. "Выход на рынок Вьетнама требует от российских предпринимателей аккуратности и терпения. Главная особенность - необходимость локального посредника или партнера, который управляет логистикой, складской инфраструктурой, адаптацией товара и контрактами внутри страны", - сказала она в кулуарах круглого стола АЭИ по Вьетнаму. По ее словам, "попытка напрямую зайти в торговые сети практически невозможна". "Критично важно учитывать сроки и стоимость сертификации, поскольку без корректно оформленных документов работа в официальном ритейле и на маркетплейсах невозможна, а государственный контроль в стране усиливается", - заметила собеседница агентства. Ошибкой, добавила она, будет экстраполировать впечатления от одного крупного города, например Ханоя, на всю страну: регионы резко различаются по потребностям и тенденциям. "Еще одна распространенная ошибка - ожидание быстрого результата. Формирование доверия, выстраивание деловых отношений и репутации занимает от полугода до года. Серьезное значение имеют личные связи и репутация. Во Вьетнаме сделки часто строятся на доверии и подтвержденной благонадежности. Участие в профессиональных ассоциациях, бизнес-миссиях, отраслевых выставках усиливает позиции компании, помогает найти надежного партнера и закрепиться на рынке", - подчеркнула Саянок.

https://1prime.ru/20260205/kuba-867221339.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, вьетнам