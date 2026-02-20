Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867681806.html
Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX
Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX - 20.02.2026, ПРАЙМ
Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX
Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T20:35+0300
2026-02-20T20:35+0300
бизнес
рф
минпромторг
перекресток
магнит
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах лояльности торговых сетей через национальную платформу Max, соответствующее постановление подписано. "При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов. В Минпромторге РФ пояснили, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. При этом потребители по-прежнему не будут ограничены в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца и смогут использовать для этих целей бумажные документы. По словам министерства, сегодня российская торговая отрасль очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, призванные создать для потребителей современную и благоприятную среду. Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет мессенджер Max. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан" и другие.
https://1prime.ru/20260212/bolnichnye-867419374.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, минпромторг, перекресток, магнит, общество
Бизнес, РФ, Минпромторг, Перекресток, Магнит, Общество
20:35 20.02.2026
 
Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX

Магазины с 1 сентября не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах лояльности торговых сетей через национальную платформу Max, соответствующее постановление подписано.
"При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.
В Минпромторге РФ пояснили, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. При этом потребители по-прежнему не будут ограничены в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца и смогут использовать для этих целей бумажные документы.
По словам министерства, сегодня российская торговая отрасль очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, призванные создать для потребителей современную и благоприятную среду. Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет мессенджер Max.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан" и другие.
Медицинский работник в кабинете ультразвуковой диагностики - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Больничные разрешили закрывать через MAX
12 февраля, 14:56
 
БизнесРФМинпромторгПерекрестокМагнитОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала