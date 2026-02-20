https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867681806.html

Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX

Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX - 20.02.2026, ПРАЙМ

Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX

Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T20:35+0300

2026-02-20T20:35+0300

2026-02-20T20:35+0300

бизнес

рф

минпромторг

перекресток

магнит

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах лояльности торговых сетей через национальную платформу Max, соответствующее постановление подписано. "При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов. В Минпромторге РФ пояснили, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. При этом потребители по-прежнему не будут ограничены в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца и смогут использовать для этих целей бумажные документы. По словам министерства, сегодня российская торговая отрасль очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, призванные создать для потребителей современную и благоприятную среду. Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет мессенджер Max. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан" и другие.

https://1prime.ru/20260212/bolnichnye-867419374.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, минпромторг, перекресток, магнит, общество