Магазины не смогут отказать россиянам в подтверждении возраста в MAX
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российские магазины с 1 сентября 2026 года не будут вправе отказать покупателю в подтверждении возраста, права на льготы и сведений об участии в программах лояльности торговых сетей через национальную платформу Max, соответствующее постановление подписано.
"При продаже товаров продавец обязан проверить сведения, позволяющие удостоверить личность и (или) установить возраст покупателя, а также сведения, подтверждающие право на льготы, при их предоставлении этим покупателем с использованием многофункционального сервиса обмена информацией. … Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года", - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовых актов.
В Минпромторге РФ пояснили, что продавец будет обязан обеспечить техническую базу для проверки такой информации. При этом потребители по-прежнему не будут ограничены в выборе способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности продавца и смогут использовать для этих целей бумажные документы.
По словам министерства, сегодня российская торговая отрасль очень быстро интегрирует высокотехнологичные решения, призванные создать для потребителей современную и благоприятную среду. Одним из таких решений стали возможности, которые предоставляет мессенджер Max.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года, тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток". Затем к ним присоединились "Магнит", "Лента", "Дикси", "Ашан" и другие.