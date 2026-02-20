https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867684088.html

Трамп подпишет указ о введении глобальной пошлины в десять процентов

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% дополнительно к уже инициированным. Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Сегодня я подпишу приказ о введении глобального тарифа в размере 10%... сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.

