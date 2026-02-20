https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867685269.html
ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России, сообщил источник
2026-02-20T22:38+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Заседание постпредов стран ЕС завершилось в пятницу без согласования 20-го пакета санкций против России, остаются возражения, сообщил в пятницу РИА Новости осведомленный европейский источник на условиях анонимности. "Встреча постпредов завершилась, но остаются некоторые возражения...", - сказал он, добавив, что "основной текст достаточно стабилен". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
