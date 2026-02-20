https://1prime.ru/20260220/ekspert-867658253.html
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Гражданам РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей за сжигание чучела на Масленицу на территории жилого двора, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Масленичная неделя в этом году начнется 16 февраля. Чучело сжигают в последний день праздника, в этом году это 22 февраля.
"Особенно внимательно нужно отнестись к сжиганию чучела. Важно, что разведение открытого огня, в том числе для сжигания чучела во дворе вашего жилого дома, скорее всего, запрещено правилами пожарной безопасности. Такие действия могут быть расценены как нарушение и повлечь за собой штраф по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Для граждан это может обернуться штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для самой управляющей компании как юридического лица от 300 тысяч до 400 тысяч рублей", - рассказал Бондарь.
Общественный деятель также порекомендовал обсудить идею проведения масленичных гуляний во дворе с управляющей компанией и направить им просьбу в письменном виде. Эксперт добавил, что жильцы могут провести гуляния на общей дворовой территории. Он подчеркнул, что праздник следует проводить в соответствии с законом и с уважением к окружающим.
"Поскольку двор является общим имуществом собственников, идею лучше обсудить на собрании. Также, вероятно, лучше уведомить свою управляющую компанию или ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) в письменной форме, чтобы не возникло недопонимания. Организовать всё будет проще, если задачи разделят между собой активные жильцы. Угощение, программу игр, порядок и чистоту после события - обязательно предупредите всех о времени и месте праздника", - отметил Бондарь.
По словам эксперта, отчет о проведении Масленицы может потребоваться только в случае, если жильцы получали официальную финансовую поддержку.
"Иногда управляющая компания по своей инициативе готовит для жильцов небольшой фотоотчет в домовом чате. Это делается для открытости и помогает укрепить доверие к работе УК", - пояснил Бондарь.
Кроме того, общественный деятель порекомендовал заранее продумать бюджет праздника. Эксперт добавил, что размер финансирования и порядок сбора средств можно определить на общем собрании собственников.
"Такой подход позволит создать понятный и прозрачный финансовый план для проведения любых общедворовых мероприятий", - заключил Бондарь.
