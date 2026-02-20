Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/ekspert-867658253.html
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу - 20.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу
Гражданам РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей за сжигание чучела на Масленицу на территории жилого двора, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T03:21+0300
2026-02-20T03:21+0300
общество
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867658253.jpg?1771546877
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Гражданам РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей за сжигание чучела на Масленицу на территории жилого двора, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Масленичная неделя в этом году начнется 16 февраля. Чучело сжигают в последний день праздника, в этом году это 22 февраля. "Особенно внимательно нужно отнестись к сжиганию чучела. Важно, что разведение открытого огня, в том числе для сжигания чучела во дворе вашего жилого дома, скорее всего, запрещено правилами пожарной безопасности. Такие действия могут быть расценены как нарушение и повлечь за собой штраф по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Для граждан это может обернуться штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для самой управляющей компании как юридического лица от 300 тысяч до 400 тысяч рублей", - рассказал Бондарь. Общественный деятель также порекомендовал обсудить идею проведения масленичных гуляний во дворе с управляющей компанией и направить им просьбу в письменном виде. Эксперт добавил, что жильцы могут провести гуляния на общей дворовой территории. Он подчеркнул, что праздник следует проводить в соответствии с законом и с уважением к окружающим. "Поскольку двор является общим имуществом собственников, идею лучше обсудить на собрании. Также, вероятно, лучше уведомить свою управляющую компанию или ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) в письменной форме, чтобы не возникло недопонимания. Организовать всё будет проще, если задачи разделят между собой активные жильцы. Угощение, программу игр, порядок и чистоту после события - обязательно предупредите всех о времени и месте праздника", - отметил Бондарь. По словам эксперта, отчет о проведении Масленицы может потребоваться только в случае, если жильцы получали официальную финансовую поддержку. "Иногда управляющая компания по своей инициативе готовит для жильцов небольшой фотоотчет в домовом чате. Это делается для открытости и помогает укрепить доверие к работе УК", - пояснил Бондарь. Кроме того, общественный деятель порекомендовал заранее продумать бюджет праздника. Эксперт добавил, что размер финансирования и порядок сбора средств можно определить на общем собрании собственников. "Такой подход позволит создать понятный и прозрачный финансовый план для проведения любых общедворовых мероприятий", - заключил Бондарь.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, россия, рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ
03:21 20.02.2026
 
Эксперт рассказал о штрафах за сжигание чучела на Масленицу

Эксперт Бондарь: за сжигание чучела на Масленицу грозит штраф до 15 тысяч рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Гражданам РФ грозит штраф до 15 тысяч рублей за сжигание чучела на Масленицу на территории жилого двора, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Масленичная неделя в этом году начнется 16 февраля. Чучело сжигают в последний день праздника, в этом году это 22 февраля.
"Особенно внимательно нужно отнестись к сжиганию чучела. Важно, что разведение открытого огня, в том числе для сжигания чучела во дворе вашего жилого дома, скорее всего, запрещено правилами пожарной безопасности. Такие действия могут быть расценены как нарушение и повлечь за собой штраф по статье 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Для граждан это может обернуться штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, а для самой управляющей компании как юридического лица от 300 тысяч до 400 тысяч рублей", - рассказал Бондарь.
Общественный деятель также порекомендовал обсудить идею проведения масленичных гуляний во дворе с управляющей компанией и направить им просьбу в письменном виде. Эксперт добавил, что жильцы могут провести гуляния на общей дворовой территории. Он подчеркнул, что праздник следует проводить в соответствии с законом и с уважением к окружающим.
"Поскольку двор является общим имуществом собственников, идею лучше обсудить на собрании. Также, вероятно, лучше уведомить свою управляющую компанию или ТСЖ (товарищество собственников жилья - ред.) в письменной форме, чтобы не возникло недопонимания. Организовать всё будет проще, если задачи разделят между собой активные жильцы. Угощение, программу игр, порядок и чистоту после события - обязательно предупредите всех о времени и месте праздника", - отметил Бондарь.
По словам эксперта, отчет о проведении Масленицы может потребоваться только в случае, если жильцы получали официальную финансовую поддержку.
"Иногда управляющая компания по своей инициативе готовит для жильцов небольшой фотоотчет в домовом чате. Это делается для открытости и помогает укрепить доверие к работе УК", - пояснил Бондарь.
Кроме того, общественный деятель порекомендовал заранее продумать бюджет праздника. Эксперт добавил, что размер финансирования и порядок сбора средств можно определить на общем собрании собственников.
"Такой подход позволит создать понятный и прозрачный финансовый план для проведения любых общедворовых мероприятий", - заключил Бондарь.
 
ОбществоБизнесРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала