Эксперт рассказал, как хакеры научились взламывать умные пылесосы

Эксперт рассказал, как хакеры научились взламывать умные пылесосы

2026-02-20T06:16+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин. "Взлом умных пылесосов, а точнее их программного обеспечения, уже давно реальность. Сегодня злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения других своих целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, манипулируя им, но и проникают в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает", - сказал он. "Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети", - продолжил эксперт. По словам Золотухина, визуально определить, что устройство взломано, вряд ли получится - пылесос, вероятно, продолжит исправно делать уборку в квартире. При этом целью киберпреступников могут быть личная информация пользователей. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции. Он отметил, что если на устройстве есть микрофон и камера, то технически эти устройства могут записывать окружение, даже если на программном уровне это запрещено. "Поскольку в современном мире многие устройства используют камеру, микрофон и различные датчики для того, чтобы приносить пользу и расширять свои функциональные возможности, можно констатировать, что мы вступили в эпоху технически возможной полной прозрачности", - заявил эксперт. Он подчеркнул, что безопасность пользователей зависит только от того, насколько они сами знакомы с основами киберграмотности и насколько ответственно относятся к владению "умными помощниками".

