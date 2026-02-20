https://1prime.ru/20260220/ekspert-867659913.html
Эксперт рассказал, как хакеры научились взламывать умные пылесосы
20.02.2026
Эксперт рассказал, как хакеры научились взламывать умные пылесосы
Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники научились взламывать умные пылесосы: пройдя через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, хакер может получить доступ ко всем устройствам в сети, рассказал РИА Новости эксперт компании F6 по кибербезопасности Сергей Золотухин.
"Взлом умных пылесосов, а точнее их программного обеспечения, уже давно реальность. Сегодня злоумышленники в поисках путей обогащения или достижения других своих целей пытаются проникнуть не только в наше сознание, манипулируя им, но и проникают в наши дома, где кибербдительность пользователей ослабевает", - сказал он.
"Пройдя дальше по "цифровому дому" через уязвимости роутера или подобрав пароль к Wi-Fi, злоумышленник может получить доступ ко всем устройствам в сети", - продолжил эксперт.
По словам Золотухина, визуально определить, что устройство взломано, вряд ли получится - пылесос, вероятно, продолжит исправно делать уборку в квартире. При этом целью киберпреступников могут быть личная информация пользователей. Собранные устройством данные могут быть использованы для шантажа или манипуляции.
Он отметил, что если на устройстве есть микрофон и камера, то технически эти устройства могут записывать окружение, даже если на программном уровне это запрещено.
"Поскольку в современном мире многие устройства используют камеру, микрофон и различные датчики для того, чтобы приносить пользу и расширять свои функциональные возможности, можно констатировать, что мы вступили в эпоху технически возможной полной прозрачности", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что безопасность пользователей зависит только от того, насколько они сами знакомы с основами киберграмотности и насколько ответственно относятся к владению "умными помощниками".
