Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300

Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300

2026-02-20T06:47+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической зоне и в районах Крайнего Севера, также он может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов. "Ил-114-300 способен выполнять роль универсального транспортного средства для обеспечения логистической связности, в том числе в арктической зоне и в районах Крайнего Севера. Это важно как для пассажирских перевозок, так и для доставки грузов в условиях сложной климатической и инфраструктурной специфики... Ил-114-300 может быть востребован на африканском континенте, где при значительных расстояниях между регионами уровень развития аэродромной инфраструктуры часто остается ограниченным. На машины такого класса также спрос есть в Юго-Восточной Азии, особенно в островных государствах, где воздушный транспорт является базовым элементом логистики", - сказал эксперт. По словам Степанова, испытания в Якутии при экстремально низких температурах подтвердили, что самолет демонстрирует необходимую надежность и техническую устойчивость к подобным нагрузкам. Аналитик также подчеркнул, что для авиакомпаний переход на отечественные самолеты, в том числе на Ил-114-300, имеет стратегическое значение. В условиях санкционных ограничений зависимость от иностранных производителей и комплектующих создает дополнительные риски. Факторами, обеспечивающими важность Ил-114 для регионов, по словам Степанова, являются дальность полета и турбовинтовой тип самолета, а также возможность его эксплуатации на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Это критически важно для удаленных территорий, где строительство крупных авиаузлов экономически нецелесообразно. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). В конце января 2026 года "Ростех" сообщал о том, что сертификационные полеты Ил-114-300 выполнены в полном объеме.

