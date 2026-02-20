https://1prime.ru/20260220/ekspert-867660333.html
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300 - 20.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300
Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T06:47+0300
2026-02-20T06:47+0300
2026-02-20T06:47+0300
бизнес
промышленность
африка
якутия
франция
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867660333.jpg?1771559222
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической зоне и в районах Крайнего Севера, также он может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов.
"Ил-114-300 способен выполнять роль универсального транспортного средства для обеспечения логистической связности, в том числе в арктической зоне и в районах Крайнего Севера. Это важно как для пассажирских перевозок, так и для доставки грузов в условиях сложной климатической и инфраструктурной специфики... Ил-114-300 может быть востребован на африканском континенте, где при значительных расстояниях между регионами уровень развития аэродромной инфраструктуры часто остается ограниченным. На машины такого класса также спрос есть в Юго-Восточной Азии, особенно в островных государствах, где воздушный транспорт является базовым элементом логистики", - сказал эксперт.
По словам Степанова, испытания в Якутии при экстремально низких температурах подтвердили, что самолет демонстрирует необходимую надежность и техническую устойчивость к подобным нагрузкам. Аналитик также подчеркнул, что для авиакомпаний переход на отечественные самолеты, в том числе на Ил-114-300, имеет стратегическое значение. В условиях санкционных ограничений зависимость от иностранных производителей и комплектующих создает дополнительные риски.
Факторами, обеспечивающими важность Ил-114 для регионов, по словам Степанова, являются дальность полета и турбовинтовой тип самолета, а также возможность его эксплуатации на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Это критически важно для удаленных территорий, где строительство крупных авиаузлов экономически нецелесообразно.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). В конце января 2026 года "Ростех" сообщал о том, что сертификационные полеты Ил-114-300 выполнены в полном объеме.
африка
якутия
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, африка, якутия, франция, ростех
Бизнес, Промышленность, АФРИКА, ЯКУТИЯ, ФРАНЦИЯ, Ростех
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300
Эксперт Степанов: Ил-114-300 может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической зоне и в районах Крайнего Севера, также он может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов.
"Ил-114-300 способен выполнять роль универсального транспортного средства для обеспечения логистической связности, в том числе в арктической зоне и в районах Крайнего Севера. Это важно как для пассажирских перевозок, так и для доставки грузов в условиях сложной климатической и инфраструктурной специфики... Ил-114-300 может быть востребован на африканском континенте, где при значительных расстояниях между регионами уровень развития аэродромной инфраструктуры часто остается ограниченным. На машины такого класса также спрос есть в Юго-Восточной Азии, особенно в островных государствах, где воздушный транспорт является базовым элементом логистики", - сказал эксперт.
По словам Степанова, испытания в Якутии при экстремально низких температурах подтвердили, что самолет демонстрирует необходимую надежность и техническую устойчивость к подобным нагрузкам. Аналитик также подчеркнул, что для авиакомпаний переход на отечественные самолеты, в том числе на Ил-114-300, имеет стратегическое значение. В условиях санкционных ограничений зависимость от иностранных производителей и комплектующих создает дополнительные риски.
Факторами, обеспечивающими важность Ил-114 для регионов, по словам Степанова, являются дальность полета и турбовинтовой тип самолета, а также возможность его эксплуатации на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Это критически важно для удаленных территорий, где строительство крупных авиаузлов экономически нецелесообразно.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). В конце января 2026 года "Ростех" сообщал о том, что сертификационные полеты Ил-114-300 выполнены в полном объеме.