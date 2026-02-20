Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300 - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/ekspert-867660333.html
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300 - 20.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300
Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T06:47+0300
2026-02-20T06:47+0300
бизнес
промышленность
африка
якутия
франция
ростех
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867660333.jpg?1771559222
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической зоне и в районах Крайнего Севера, также он может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов. "Ил-114-300 способен выполнять роль универсального транспортного средства для обеспечения логистической связности, в том числе в арктической зоне и в районах Крайнего Севера. Это важно как для пассажирских перевозок, так и для доставки грузов в условиях сложной климатической и инфраструктурной специфики... Ил-114-300 может быть востребован на африканском континенте, где при значительных расстояниях между регионами уровень развития аэродромной инфраструктуры часто остается ограниченным. На машины такого класса также спрос есть в Юго-Восточной Азии, особенно в островных государствах, где воздушный транспорт является базовым элементом логистики", - сказал эксперт. По словам Степанова, испытания в Якутии при экстремально низких температурах подтвердили, что самолет демонстрирует необходимую надежность и техническую устойчивость к подобным нагрузкам. Аналитик также подчеркнул, что для авиакомпаний переход на отечественные самолеты, в том числе на Ил-114-300, имеет стратегическое значение. В условиях санкционных ограничений зависимость от иностранных производителей и комплектующих создает дополнительные риски. Факторами, обеспечивающими важность Ил-114 для регионов, по словам Степанова, являются дальность полета и турбовинтовой тип самолета, а также возможность его эксплуатации на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Это критически важно для удаленных территорий, где строительство крупных авиаузлов экономически нецелесообразно. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). В конце января 2026 года "Ростех" сообщал о том, что сертификационные полеты Ил-114-300 выполнены в полном объеме.
африка
якутия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, африка, якутия, франция, ростех
Бизнес, Промышленность, АФРИКА, ЯКУТИЯ, ФРАНЦИЯ, Ростех
06:47 20.02.2026
 
Эксперт рассказал, где может быть востребован самолет Ил-114-300

Эксперт Степанов: Ил-114-300 может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Турбовинтовой самолет Ил-114-300 производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех") расширит возможности перевозок в арктической зоне и в районах Крайнего Севера, также он может быть востребован в Африке и Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости эксперт Института права и национальной безопасности Президентской академии Александр Степанов.
"Ил-114-300 способен выполнять роль универсального транспортного средства для обеспечения логистической связности, в том числе в арктической зоне и в районах Крайнего Севера. Это важно как для пассажирских перевозок, так и для доставки грузов в условиях сложной климатической и инфраструктурной специфики... Ил-114-300 может быть востребован на африканском континенте, где при значительных расстояниях между регионами уровень развития аэродромной инфраструктуры часто остается ограниченным. На машины такого класса также спрос есть в Юго-Восточной Азии, особенно в островных государствах, где воздушный транспорт является базовым элементом логистики", - сказал эксперт.
По словам Степанова, испытания в Якутии при экстремально низких температурах подтвердили, что самолет демонстрирует необходимую надежность и техническую устойчивость к подобным нагрузкам. Аналитик также подчеркнул, что для авиакомпаний переход на отечественные самолеты, в том числе на Ил-114-300, имеет стратегическое значение. В условиях санкционных ограничений зависимость от иностранных производителей и комплектующих создает дополнительные риски.
Факторами, обеспечивающими важность Ил-114 для регионов, по словам Степанова, являются дальность полета и турбовинтовой тип самолета, а также возможность его эксплуатации на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой. Это критически важно для удаленных территорий, где строительство крупных авиаузлов экономически нецелесообразно.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). В конце января 2026 года "Ростех" сообщал о том, что сертификационные полеты Ил-114-300 выполнены в полном объеме.
 
БизнесПромышленностьАФРИКАЯКУТИЯФРАНЦИЯРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала