ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы

2026-02-20T07:47+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в минувшем году европейские страны импортировали российскую платину на 307,2 миллиона евро против 363,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась на 15,5%. Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2014 года, когда импорт достиг 271,7 миллиона евро. При этом в декабре 2025 года европейцы ввезли из России платину на 16,3 миллиона евро - это минимальная месячная сумма импорта с февраля 2024 года, когда показатель опустился до 15,6 миллиона евро. В результате по итогам 2025 года Россия замкнула пятерку крупнейших платиновых поставщиков в ЕС с долей 5,9% от всего экспорта этого металла в союз. В топ-5 также вошли ЮАР с долей в 42%, США (15,95%), Великобритания (13,9%) и Швейцария (12,95).

