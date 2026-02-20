Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы - 20.02.2026, ПРАЙМ
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы - 20.02.2026, ПРАЙМ
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы
Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T07:47+0300
2026-02-20T07:47+0300
экономика
бизнес
россия
юар
сша
великобритания
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867661126.jpg?1771562852
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в минувшем году европейские страны импортировали российскую платину на 307,2 миллиона евро против 363,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась на 15,5%. Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2014 года, когда импорт достиг 271,7 миллиона евро. При этом в декабре 2025 года европейцы ввезли из России платину на 16,3 миллиона евро - это минимальная месячная сумма импорта с февраля 2024 года, когда показатель опустился до 15,6 миллиона евро. В результате по итогам 2025 года Россия замкнула пятерку крупнейших платиновых поставщиков в ЕС с долей 5,9% от всего экспорта этого металла в союз. В топ-5 также вошли ЮАР с долей в 42%, США (15,95%), Великобритания (13,9%) и Швейцария (12,95).
юар
сша
великобритания
бизнес, россия, юар, сша, великобритания, ес, евростат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЮАР, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС, Евростат
07:47 20.02.2026
 
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы

Евростат: ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году европейские страны импортировали российскую платину на 307,2 миллиона евро против 363,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась на 15,5%.
Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2014 года, когда импорт достиг 271,7 миллиона евро.
При этом в декабре 2025 года европейцы ввезли из России платину на 16,3 миллиона евро - это минимальная месячная сумма импорта с февраля 2024 года, когда показатель опустился до 15,6 миллиона евро.
В результате по итогам 2025 года Россия замкнула пятерку крупнейших платиновых поставщиков в ЕС с долей 5,9% от всего экспорта этого металла в союз.
В топ-5 также вошли ЮАР с долей в 42%, США (15,95%), Великобритания (13,9%) и Швейцария (12,95).
 
