ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы - 20.02.2026, ПРАЙМ
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы
Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. | 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году европейские страны импортировали российскую платину на 307,2 миллиона евро против 363,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась на 15,5%.
Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2014 года, когда импорт достиг 271,7 миллиона евро.
При этом в декабре 2025 года европейцы ввезли из России платину на 16,3 миллиона евро - это минимальная месячная сумма импорта с февраля 2024 года, когда показатель опустился до 15,6 миллиона евро.
В результате по итогам 2025 года Россия замкнула пятерку крупнейших платиновых поставщиков в ЕС с долей 5,9% от всего экспорта этого металла в союз.
В топ-5 также вошли ЮАР с долей в 42%, США (15,95%), Великобритания (13,9%) и Швейцария (12,95).
ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы
Евростат: ЕС сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года сократил закупки платины из России до минимальной за 11 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году европейские страны импортировали российскую платину на 307,2 миллиона евро против 363,6 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок сократилась на 15,5%.
Согласно расчетам, это минимальная сумма с 2014 года, когда импорт достиг 271,7 миллиона евро.
При этом в декабре 2025 года европейцы ввезли из России платину на 16,3 миллиона евро - это минимальная месячная сумма импорта с февраля 2024 года, когда показатель опустился до 15,6 миллиона евро.
В результате по итогам 2025 года Россия замкнула пятерку крупнейших платиновых поставщиков в ЕС с долей 5,9% от всего экспорта этого металла в союз.
В топ-5 также вошли ЮАР с долей в 42%, США (15,95%), Великобритания (13,9%) и Швейцария (12,95).