Источник: постпреды ЕС продолжат согласование 20-го пакета санкций

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Постпреды ЕС после перерыва продолжат в пятницу согласование 20-го пакета санкций против РФ, сообщил источник РИА Новости. "Работа продолжается, послы после перерыва соберутся снова", - сказал собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
