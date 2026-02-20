https://1prime.ru/20260220/es-867681658.html
Цены на газ в Европе снизились
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу на 6% - до 384 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 404,3 доллара (-1%). Ценовой максимум составил 413 долларов (+1,2%), ценовой минимум - 381,9 доллара (-6,5%). Последние фьючерсы торговались по 384,4 доллара (-5,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 408,3 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
