СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины
В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt. | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt."Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что Зеленскому нужно "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины", — говорится в публикации.В материале указали, что Украине может быть предложено своего рода вступление в Евросоюз "в рассрочку", до того, как все критерии для членства будут достигнуты.Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
