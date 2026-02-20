Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины - 20.02.2026
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины - 20.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины
В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:52+0300
2026-02-20T16:52+0300
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt."Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что Зеленскому нужно "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины", — говорится в публикации.В материале указали, что Украине может быть предложено своего рода вступление в Евросоюз "в рассрочку", до того, как все критерии для членства будут достигнуты.Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
16:52 20.02.2026
 
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины

Welt: в ЕС обсуждают вариант отказа Украины от территорий ради ее членства

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС, пишет Die Welt.
"Дипломаты в Брюсселе уверены: очевидно, что Зеленскому нужно "реально весомое предложение", чтобы убедить украинское общество принять территориальные уступки в интересах России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренное вступление Украины", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Невменяемый". Выходка Зеленского вызвала недовольство на Западе
16:51
16:51
В материале указали, что Украине может быть предложено своего рода вступление в Евросоюз "в рассрочку", до того, как все критерии для членства будут достигнуты.
Как отмечали в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Российские военные в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
"Россия получит". На Западе сделали заявление о мире на Украине в этом году
Вчера, 21:48
Вчера, 21:48
 
Мировая экономика УКРАИНА Киев Die Welt ЕС ВСУ МОСКВА
 
 
