Глава AmCham рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Много американских компаний хотят вернуться в Россию, для этого сейчас есть хорошая возможность, считает президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Ранее в пятницу Эйджи заявил, что президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией. "Много американских компаний сегодня изучают вопрос, как вернуться в Россию, они советуются с нами на эту тему", - сказал Эйджи в ходе международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" на Неделе российского бизнеса. По его мнению, это неудивительно; более того, для этого сейчас есть "шикарная возможность". Президент Американской торговой палаты также сказал, что организация лоббирует "в Вашингтоне вопрос о снятии ряда санкций с России". В первую очередь, считает он, надо дать лицензии для работы банков. Эйджи также не согласен с теми, кто считает БРИКС чем-то плохим для США. "Слушайте, они хотят использовать доллары, просто это мы запретили им их использовать. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем", - подчеркнул он. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

