Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава AmCham рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/eydzhi-867672528.html
Глава AmCham рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию
Глава AmCham рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию - 20.02.2026, ПРАЙМ
Глава AmCham рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию
Много американских компаний хотят вернуться в Россию, для этого сейчас есть хорошая возможность, считает президент, главный исполнительный директор Американской | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T15:42+0300
2026-02-20T15:42+0300
экономика
россия
сша
вашингтон
рф
дональд трамп
денис мантуров
американская торговая палата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860169451_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_23ad4cfd5a03045209962894a334a9fb.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Много американских компаний хотят вернуться в Россию, для этого сейчас есть хорошая возможность, считает президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Ранее в пятницу Эйджи заявил, что президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией. "Много американских компаний сегодня изучают вопрос, как вернуться в Россию, они советуются с нами на эту тему", - сказал Эйджи в ходе международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" на Неделе российского бизнеса. По его мнению, это неудивительно; более того, для этого сейчас есть "шикарная возможность". Президент Американской торговой палаты также сказал, что организация лоббирует "в Вашингтоне вопрос о снятии ряда санкций с России". В первую очередь, считает он, надо дать лицензии для работы банков. Эйджи также не согласен с теми, кто считает БРИКС чем-то плохим для США. "Слушайте, они хотят использовать доллары, просто это мы запретили им их использовать. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем", - подчеркнул он. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
https://1prime.ru/20260220/shokhin-867665729.html
сша
вашингтон
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860169451_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_0683302db80a6e2b5355cffed750352d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, вашингтон, рф, дональд трамп, денис мантуров, американская торговая палата
Экономика, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, РФ, Дональд Трамп, Денис Мантуров, Американская торговая палата
15:42 20.02.2026
 
Глава AmCham рассказал о желании американских компаний вернуться в Россию

Эйджи: много американских компаний хотят вернуться в Россию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Много американских компаний хотят вернуться в Россию, для этого сейчас есть хорошая возможность, считает президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
Ранее в пятницу Эйджи заявил, что президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией.
"Много американских компаний сегодня изучают вопрос, как вернуться в Россию, они советуются с нами на эту тему", - сказал Эйджи в ходе международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" на Неделе российского бизнеса.
По его мнению, это неудивительно; более того, для этого сейчас есть "шикарная возможность".
Президент Американской торговой палаты также сказал, что организация лоббирует "в Вашингтоне вопрос о снятии ряда санкций с России".
В первую очередь, считает он, надо дать лицензии для работы банков. Эйджи также не согласен с теми, кто считает БРИКС чем-то плохим для США. "Слушайте, они хотят использовать доллары, просто это мы запретили им их использовать. Поэтому давайте дадим лицензии некоторым банкам, и они начнут использовать доллары без проблем", - подчеркнул он.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер Денис Мантуров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
Президент РСПП Александр Шохин на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019 - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Шохин рассказал о стратегии российского бизнеса в случае смягчения санкций
11:28
 
ЭкономикаРОССИЯСШАВАШИНГТОНРФДональд ТрампДенис МантуровАмериканская торговая палата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала