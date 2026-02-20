ФАС одобрила ходатайство Шишкарева об увеличении доли в ГК "Дело"

https://1prime.ru/20260220/fas--867669610.html

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство основателя и председателя совета директоров ГК "Дело" Сергея Шишкарева о возврате бизнесмену 1% в головной компании группы - УК "Дело", таким образом он вновь станет владельцем контрольной доли в 51%, сообщил РИА Новости источник, знакомый с документом. Также факт одобрения ходатайства подтвердил и представитель Шишкарева. "Да, подтверждаем", - сообщил он в ответ на запрос агентства. Таким образом, после возврата 1%, который принадлежал компании "Р-Альянс" (структура владельцев "Трансмашхолдинга", ТМХ), доля Шишкарева вновь увеличится до контрольной - 51%. Сергей Шишкарев владел 51% "Дела" до декабря прошлого года, когда доля в 1% была продана компании "Р-Альянс". Предполагалось, что "Трансмашхолдинг" выкупит долю в 49% у второго совладельца - "Росатома". Однако сделка была отменена, так как стороны не смогли договориться о цене, говорил Шишкарев. Бизнесмен в начале февраля также подал ходатайство в ФАС по покупке принадлежащей "Росатому" доли в размере 49% в управляющей компании группы. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе "Росатома" 18 февраля, стратегический совет госкорпорации на фоне разногласий с Шишкаревым принял решение о прекращении партнерства с бизнесменом в ГК "Дело" и о начале процедуры справедливого рыночного предложения о взаимном выкупе (так называемой "русской рулетки" - когда одна из сторон назначает цену, а другая решает, продать ли свою долю или наоборот - купить по этой же цене долю инициатора). Шишкарев подтвердил запуск этого механизма, но отмечал, что говорить о деталях пока рано. Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В составе группы 7 морских и 45 наземных терминалов. Группа управляет парком из 41 тысячи фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

