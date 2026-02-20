Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами - 20.02.2026
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правоохранители предотвратили теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, планировавший взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в городе Ставрополь пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Злоумышленник подобрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга". Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля 2026 года он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. "При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - заявили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 (террористический акт) УК России.
10:20 20.02.2026
 
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами

ФСБ в Ставрополе предотвратилf теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правоохранители предотвратили теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, планировавший взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в городе Ставрополь пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Злоумышленник подобрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга".
Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля 2026 года он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства.
"При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - заявили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 (террористический акт) УК России.
Совфед одобрил закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ
18 февраля, 13:26
