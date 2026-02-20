https://1prime.ru/20260220/fsb-867663603.html
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
Правоохранители предотвратили теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, планировавший взрывы в здании филиала... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T10:20+0300
2026-02-20T10:20+0300
2026-02-20T10:20+0300
происшествия
общество
россия
рф
ставрополь
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_0:5:1501:849_1920x0_80_0_0_62dabd385543d614388e50b4f65c6840.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правоохранители предотвратили теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, планировавший взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в городе Ставрополь пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении. Злоумышленник подобрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга". Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля 2026 года он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства. "При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - заявили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 (террористический акт) УК России.
https://1prime.ru/20260218/fsb-867610700.html
рф
ставрополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_180:0:1319:854_1920x0_80_0_0_8f2d10267b79df52f138e5290509255a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, ставрополь, фсб
Происшествия, Общество , РОССИЯ, РФ, СТАВРОПОЛЬ, ФСБ
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
ФСБ в Ставрополе предотвратилf теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Правоохранители предотвратили теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, планировавший взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, ликвидирован, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ
в городе Ставрополь
пресечена противоправная деятельность гражданина России, члена одной из запрещенных в РФ украинских террористических организаций, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Злоумышленник подобрал в качестве объектов посягательств административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенный рядом с ним "Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга".
Получив от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, злоумышленник закупил комплектующие к нему и заложил их в заранее оборудованный тайник. 19 февраля 2026 года он приступил к подготовке теракта и попытался извлечь из схрона средства террора для окончательной сборки взрывного устройства.
"При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", - заявили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 (террористический акт) УК России.
Совфед одобрил закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ