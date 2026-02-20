https://1prime.ru/20260220/gd-867659092.html

В Госдуме предложили согласовывать оклады топ-менеджеров с профсоюзами

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить требование предварительного согласия профсоюзов при утверждении окладов, доплат, компенсаций и премий руководителям организаций. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали парламентарии Юрий Афонин, Алексей Куринный, Николай Коломейцев и Георгий Камнев. "Целью проекта федерального закона "О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка согласования установления заработной платы с профсоюзной организацией" является предоставление дополнительных гарантий защиты прав работников, а также увеличение реальной роли представительных органов работников", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроект обязывает работодателя получать предварительное согласие профсоюза при установлении любых элементов системы оплаты труда: тарифных ставок, окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, включая премии и доплаты за работу в особых условиях. При отсутствии согласия между работодателем и профсоюзом по вопросам оплаты труда и премирования работодатель, согласно проекту, лишается права принимать соответствующие локальные нормативные акты. В документах отмечается, что в случае принятия данного законопроекта будут расширены гарантии для работников, входящих в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций. Предложенные изменения устанавливают наличие обязательного предварительного согласия выборного профсоюзного органа при поощрении работодателем руководителя организации, изменение процедуры обжалования несогласия профсоюзного органа, которое работодатель сможет оспорить исключительно в судебном порядке, а также запрет на принятие локального акта работодателем, устанавливающего системы оплаты труда при недостижении согласия между работодателем и выборным органом первичной профсоюзной организации. "Чтобы было, кому защищать трудящихся, закон должен защитить профсоюзы, а для этого - наделить их целым рядом работающих прав и гарантий", - сказал Афонин РИА Новости. По его словам, закрытая система оплаты труда, когда, например, совет директоров, никого не спрашивая, может назначить управляющему компании семизначный оклад с огромными компенсациями и квартальными премиями, является несправедливой. "Можно сколько угодно говорить о том, что компании, особенно частные, имеют право премировать свой топ-менеджмент так, как считают нужным. Но на практике это приводит лишь к колоссальному разрыву в доходах руководителей и их подчиненных. Поэтому мы разработали законопроект о поправках в трудовой кодекс, которые обяжут работодателя согласовывать с профсоюзом оклады и премии руководителей организаций. При этом оспорить несогласие профсоюза можно будет исключительно в судебном порядке", - подчеркнул депутат.

