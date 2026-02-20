Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генконсул рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР - 20.02.2026
Генконсул рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР
2026-02-20T07:20+0300
2026-02-20T07:20+0300
россия
экономика
бизнес
китай
рф
ПЕКИН, 20 фев - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество между регионами РФ и южными провинциями Китая активно развивается, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов. "Торгово-экономическое сотрудничество между регионами России и юга Китая активно развивается", - сказал дипломат, отметив, что суммарный товарооборот в 2025 году достиг 28,2 миллиарда долларов, что составляет 12% от общего объема российско-китайской торговли. Теплов добавил, что более 20 субъектов РФ имеют побратимские связи или соглашения о сотрудничестве с южно-китайскими провинциями, а по линии муниципалитетов таких пар в два раза больше. По словам дипломата, сегодня есть запросы как с российской, так и с китайской стороны на установление новых межрегиональных и межмуниципальных связей. Как отметил генконсул, за последний год интенсивность российско-китайских контактов заметно возросла. "В 2025 году юг Китая посетили более 15 правительственных и деловых российских делегаций, в том числе для проведения презентаций экономического, промышленного, инвестиционного, туристического, образовательного потенциала, а также участия в крупных ярмарочно-выставочных мероприятиях", - сказал он. Дипломат добавил, что на прошлой осенней 138-й сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу по количеству посетителей Россия заняла второе место. Кроме того, отметил Теплов, представители компаний и организаций из разных регионов России также участвуют в Китайской международной выставке высоких технологий в Шэньчжэне, Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке в Сямэне, Китайской международной выставке индустрии туризма в Гуанчжоу, Международном авиасалоне в Чжухае и других мероприятиях. "Видим большой потенциал для дальнейшего углубления и расширения межрегиональных связей", - сказал он.
китай
рф
07:20 20.02.2026
 
ПЕКИН, 20 фев - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество между регионами РФ и южными провинциями Китая активно развивается, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
"Торгово-экономическое сотрудничество между регионами России и юга Китая активно развивается", - сказал дипломат, отметив, что суммарный товарооборот в 2025 году достиг 28,2 миллиарда долларов, что составляет 12% от общего объема российско-китайской торговли.
Теплов добавил, что более 20 субъектов РФ имеют побратимские связи или соглашения о сотрудничестве с южно-китайскими провинциями, а по линии муниципалитетов таких пар в два раза больше. По словам дипломата, сегодня есть запросы как с российской, так и с китайской стороны на установление новых межрегиональных и межмуниципальных связей.
Как отметил генконсул, за последний год интенсивность российско-китайских контактов заметно возросла. "В 2025 году юг Китая посетили более 15 правительственных и деловых российских делегаций, в том числе для проведения презентаций экономического, промышленного, инвестиционного, туристического, образовательного потенциала, а также участия в крупных ярмарочно-выставочных мероприятиях", - сказал он.
Дипломат добавил, что на прошлой осенней 138-й сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу по количеству посетителей Россия заняла второе место. Кроме того, отметил Теплов, представители компаний и организаций из разных регионов России также участвуют в Китайской международной выставке высоких технологий в Шэньчжэне, Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке в Сямэне, Китайской международной выставке индустрии туризма в Гуанчжоу, Международном авиасалоне в Чжухае и других мероприятиях.
"Видим большой потенциал для дальнейшего углубления и расширения межрегиональных связей", - сказал он.
 
