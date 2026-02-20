https://1prime.ru/20260220/genkonsul-867660582.html

Генконсул рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР

Генконсул рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР - 20.02.2026, ПРАЙМ

Генконсул рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР

Торгово-экономическое сотрудничество между регионами РФ и южными провинциями Китая активно развивается, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T07:20+0300

2026-02-20T07:20+0300

2026-02-20T07:20+0300

россия

экономика

бизнес

китай

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867660582.jpg?1771561213

ПЕКИН, 20 фев - ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество между регионами РФ и южными провинциями Китая активно развивается, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов. "Торгово-экономическое сотрудничество между регионами России и юга Китая активно развивается", - сказал дипломат, отметив, что суммарный товарооборот в 2025 году достиг 28,2 миллиарда долларов, что составляет 12% от общего объема российско-китайской торговли. Теплов добавил, что более 20 субъектов РФ имеют побратимские связи или соглашения о сотрудничестве с южно-китайскими провинциями, а по линии муниципалитетов таких пар в два раза больше. По словам дипломата, сегодня есть запросы как с российской, так и с китайской стороны на установление новых межрегиональных и межмуниципальных связей. Как отметил генконсул, за последний год интенсивность российско-китайских контактов заметно возросла. "В 2025 году юг Китая посетили более 15 правительственных и деловых российских делегаций, в том числе для проведения презентаций экономического, промышленного, инвестиционного, туристического, образовательного потенциала, а также участия в крупных ярмарочно-выставочных мероприятиях", - сказал он. Дипломат добавил, что на прошлой осенней 138-й сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу по количеству посетителей Россия заняла второе место. Кроме того, отметил Теплов, представители компаний и организаций из разных регионов России также участвуют в Китайской международной выставке высоких технологий в Шэньчжэне, Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке в Сямэне, Китайской международной выставке индустрии туризма в Гуанчжоу, Международном авиасалоне в Чжухае и других мероприятиях. "Видим большой потенциал для дальнейшего углубления и расширения межрегиональных связей", - сказал он.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай, рф