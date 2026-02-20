https://1prime.ru/20260220/germaniya-867678849.html

"Победить на поле боя". В Германии выступили с заявлением о России

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер высказал мнение о том, что военное решение конфликта на Украине невозможно, и призвал к его разрешению с

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер высказал мнение о том, что военное решение конфликта на Украине невозможно, и призвал к его разрешению с помощью дипломатии, его заявление приводит Berliner Zeitung. "Россию нельзя победить на поле боя. Именно поэтому дипломатия так важна", — сказал он.По его словам, история и международные отношения свидетельствуют о необходимости сохранять каналы для переговоров даже в условиях конфликта. На днях федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что боевые действия на Украине прекратятся лишь после сильного истощения одной из сторон. Он также подчеркнул, что не ожидает быстрого разрешения конфликта через переговоры. В интервью телеканалу "Аль-Арабия" в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Европой только после изменения позиции европейцев. Он отметил, что безопасность, которую Европа считает приоритетной в разрешении ситуации вокруг Украины, направлена против России. Министр подчеркнул, что это свидетельствует о желании Европы гарантировать ее лишь до тех пор, пока власти Киева выступают против Российской Федерации и продолжают войну, которую поддерживает Евросоюз. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что Кремль не видит смысла в участии европейских стран в процессе переговоров по Украине. По его словам, большинство высказываний европейских лидеров способствуют продолжению конфликта, а не его мирному решению.

