В Госдуме предложили дать ветеранам СВО один выходной для диспансеризации

2026-02-20T01:23+0300

общество

россия

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили дать ветеранам боевых действий и участникам СВО право на один оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации с сохранением рабочего места. Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов проекта стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Изменения, предлагаемые законопроектом "О внесении изменений в статью 1851 Трудового кодекса Российской Федерации", направлены на устранение данного пробела путем предоставления ветеранам боевых действий и участникам специальной военной операции права на один оплачиваемый выходной день в году для прохождения диспансеризации. Рабочее место (должность) работника при этом сохраняются", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Кроме того, работникам, ставшим инвалидами вследствие полученных в ходе специальной военной операции ранений и заболеваний, предлагается ежегодно предоставлять для прохождения диспансеризации два оплачиваемых дня с сохранением за ними рабочего места. Также законопроект содержит правовой механизм, исключающий необоснованное суммирование оплачиваемых рабочих дней для проверки состояния здоровья в случаях, когда работник одновременно относится к нескольким категориям, имеющим право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации. Это, по мнению авторов, обеспечивает соблюдение баланса интересов работника и работодателя, предотвращает злоупотребление правом со стороны работника. В документах отмечается, что статья 1851 ТК РФ посвящена регулированию гарантий работникам при прохождении диспансеризации, и по общему правилу работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы и среднего заработка. При этом уточняется, что работники, достигшие 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, а предпенсионеры и пенсионеры - на два рабочих дня один раз в год с такими же условиями. Таким образом, как подчеркнули авторы проекта, действующее правовое регулирование устанавливает дифференцированный подход к прохождению диспансеризации преимущественно в зависимости от возраста работника, что не в полной мере учитывает особые потребности ветеранов боевых действий и участников СВО. "Некоторые травмы и заболевания достаточно коварны - выявляются не сразу, а их последствия могут оказывать влияние на организм спустя много лет. И здесь очень важно в постоянном режиме следить за состоянием на регулярной основе", - сказал Нилов РИА Новости. Он отметил, что, к сожалению, диспансеризация сегодня не учитывает особенностей военной службы и нужд ветеранов боевых действий. "Им может быть значительно меньше сорока лет - а закон только с этого времени предусматривает выходной для работников, проходящих медицинских специалистов. А инвалидам боевых действий нужно даже больше времени на комплексный медосмотр. Всё это учитывает предлагаемый законопроект и предлагает зафиксирвать для наших бойцов особые условия прохождения диспансеризации, чтобы обеспечить сохранение их здоровья и работоспособность на долгие годы", - добавил депутат.

2026

Новости

