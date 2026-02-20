https://1prime.ru/20260220/gosnomer-867657361.html

Назван самый дорогой автомобильный госномер в России

2026-02-20T02:05+0300

бизнес

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные - с 2024 и 2025 годов. Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер. При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан. В России законно продать и купить госномер на авто нельзя. В октябре депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом. Госдума в феврале рассмотрит законопроект.

2026

