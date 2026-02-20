Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый дорогой автомобильный госномер в России - 20.02.2026
Назван самый дорогой автомобильный госномер в России
Назван самый дорогой автомобильный госномер в России - 20.02.2026, ПРАЙМ
Назван самый дорогой автомобильный госномер в России
Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T02:05+0300
2026-02-20T02:05+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные - с 2024 и 2025 годов. Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер. При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан. В России законно продать и купить госномер на авто нельзя. В октябре депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом. Госдума в феврале рассмотрит законопроект.
02:05 20.02.2026
 
Назван самый дорогой автомобильный госномер в России

Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Самый дорогой автомобильный госномер в России продается более чем за 2,1 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, сейчас в продаже есть 16 госномеров на автомобиль стоимостью более чем 2,1 миллиарда рублей за каждый. Один из них продается с 2023 года, остальные - с 2024 и 2025 годов.
Вместе с тем продавец сам выставляет цену на госномер.
При этом коды регионов разные, среди них в том числе Москва, Адыгея, Красноярский край и Дагестан.
В России законно продать и купить госномер на авто нельзя.
В октябре депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги". Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом.
Госдума в феврале рассмотрит законопроект.
 
