Мировая выплавка алюминия выросла - 20.02.2026
2026-02-20T14:56+0300
2026-02-20T14:56+0300
экономика
промышленность
европа
китай
азия
rio tinto
русал
alcoa
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мировая выплавка первичного алюминия в январе выросла на 1,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,317 миллиона тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI). В том числе страны Европы и Россия за отчетный период произвели 613 тысяч тонн первичного алюминия, что на 2,7% выше показателя годом ранее. Выплавка металла в Китае оценивается в 3,786 миллиона тонн, что на 1,5% больше, чем годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 417 тысяч тонн (рост примерно на 1,5%). Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) увеличили в январе выпуск алюминия на 4,5%, до 164 тысяч тонн. Государства Персидского залива сохранили производство примерно на уровне прошлого года - 524 тысяч тонн. Выплавка металла в странах Африки также осталась на уровне 2025 года - 135 тысяч тонн. Предприятия Северной Америки за отчетный период снизили выпуск алюминия менее чем на 0,3%, сохранив его в объеме 336 тысяч тонн. В то же время Южная Америка сократила производство на 2,3% - до 128 тысяч тонн. Предполагаемый объем выпущенного алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в январе прошлого года - 214 тысяч тонн. По итогам прошлого года производство первичного алюминия в мире увеличилось на 1,1% и составило 73,78 миллиона тонн. Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Mitsubishi Corporation, Nippon Light Metal Holding, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
14:56 20.02.2026
 
