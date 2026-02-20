Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс "Масленицы с икрой" в годовом выражении снизился на 7% - 20.02.2026
Индекс "Масленицы с икрой" в годовом выражении снизился на 7%
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индекс "Масленицы с икрой" - продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, - в годовом выражении снизился на 7%, до 1060 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Для расчета индекса использован рецепт приготовления блюда на четверых по "быстрому" способу: молоко - 500 миллилитров, яйца - 2 штуки, пшеничная мука - стакан (200 грамм), подсолнечное масло - 3 столовых ложки, сахар - 1 столовая ложка, соль - половина чайной ложки, а также красная икра - 100 грамм. "Индекс составляет 1060 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года. При этом медианная цена ингредиентов на продуктовый набор для блинов согласно рецепту без икры составляет 147 рублей. Это на 3% выше уровня прошлого года.
Экономика
01:47 20.02.2026
 
Индекс "Масленицы с икрой" в годовом выражении снизился на 7%

Индекс "Масленицы с икрой" снизился на 7%, до 1060 рублей

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индекс "Масленицы с икрой" - продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, - в годовом выражении снизился на 7%, до 1060 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Для расчета индекса использован рецепт приготовления блюда на четверых по "быстрому" способу: молоко - 500 миллилитров, яйца - 2 штуки, пшеничная мука - стакан (200 грамм), подсолнечное масло - 3 столовых ложки, сахар - 1 столовая ложка, соль - половина чайной ложки, а также красная икра - 100 грамм.
"Индекс составляет 1060 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
При этом медианная цена ингредиентов на продуктовый набор для блинов согласно рецепту без икры составляет 147 рублей. Это на 3% выше уровня прошлого года.
 
