Индекс "Масленицы с икрой" в годовом выражении снизился на 7%

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индекс "Масленицы с икрой" - продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, - в годовом выражении снизился на 7%, до 1060 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Для расчета индекса использован рецепт приготовления блюда на четверых по "быстрому" способу: молоко - 500 миллилитров, яйца - 2 штуки, пшеничная мука - стакан (200 грамм), подсолнечное масло - 3 столовых ложки, сахар - 1 столовая ложка, соль - половина чайной ложки, а также красная икра - 100 грамм. "Индекс составляет 1060 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года. При этом медианная цена ингредиентов на продуктовый набор для блинов согласно рецепту без икры составляет 147 рублей. Это на 3% выше уровня прошлого года.

