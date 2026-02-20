https://1prime.ru/20260220/indeks-867661219.html

Индекс потребительских цен в Японии по итогам января вырос на 1,5%

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам января вырос на 1,5% в годовом выражении после увеличения на 2,1% по итогам прошлого года, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это значение стало самым низким с марта 2022 года - тогда годовая инфляция составляла 1,2%. За январь индекс потребительских цен сократился на 0,1% после снижения на 0,2% в декабре. Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2% после роста на 2,4% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В январе базовые потребительские цены сократились на 0,2% после снижения на те же 0,2% в декабре.

