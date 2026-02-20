https://1prime.ru/20260220/indeks-867661219.html
Индекс потребительских цен в Японии по итогам января вырос на 1,5%
2026-02-20T07:47+0300
экономика
мировая экономика
япония
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен в Японии по итогам января вырос на 1,5% в годовом выражении после увеличения на 2,1% по итогам прошлого года, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Это значение стало самым низким с марта 2022 года - тогда годовая инфляция составляла 1,2%.
За январь индекс потребительских цен сократился на 0,1% после снижения на 0,2% в декабре.
Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 2% после роста на 2,4% месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. В январе базовые потребительские цены сократились на 0,2% после снижения на те же 0,2% в декабре.
