Фондовые индексы АТР в основном снижаются после выхода макростатистики - 20.02.2026
Фондовые индексы АТР в основном снижаются после выхода макростатистики
2026-02-20T08:17+0300
2026-02-20T08:17+0300
экономика
рынок
торги
япония
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
kospi
nikkei 225
shenzhen composite
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу утром после выхода экономической статистики в Японии и Австралии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.43 мск австралийский индекс S&amp;P/ASX 200 опускается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 9 075,5 пункта, южнокорейский KOSPI подскакивает на 2,16%, до 5 799,91 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,18%, до 57 790 пунктов. В пятницу в связи с праздничными днями торги в Китае и Гонконге не проводятся. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта, По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 26 705,94 пункта. Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику. Индекс потребительских цен в Японии по итогам января вырос на 1,5% в годовом выражении после увеличения на 2,1% по итогам прошлого года, январский показатель стал минимальным с марта 2022 года. Кроме того, по предварительной оценке, в феврале композитный индекс деловой активности в Японии поднялся до 53,8 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали сокращение показателя до 52,5 пункта В пятницу были опубликована также статистика деловой активности в Австралии. Композитный индекс в стране, по предварительной оценке, опустился до 52 пунктов в феврале с 55,7 пункта в январе. Аналитики прогнозировали значение на отметке 55,6 пункта.
япония
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу утром после выхода экономической статистики в Японии и Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 мск австралийский индекс S&P/ASX 200 опускается на 0,12% относительно предыдущего закрытия, до 9 075,5 пункта, южнокорейский KOSPI подскакивает на 2,16%, до 5 799,91 пункта, японский Nikkei 225 падает на 1,18%, до 57 790 пунктов.
В пятницу в связи с праздничными днями торги в Китае и Гонконге не проводятся. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite упал на 1,26%, до 4 082,07 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,05%, до 2 680,39 пункта, По итогам понедельника гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,52%, до 26 705,94 пункта.
Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику. Индекс потребительских цен в Японии по итогам января вырос на 1,5% в годовом выражении после увеличения на 2,1% по итогам прошлого года, январский показатель стал минимальным с марта 2022 года.
Кроме того, по предварительной оценке, в феврале композитный индекс деловой активности в Японии поднялся до 53,8 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Эксперты прогнозировали сокращение показателя до 52,5 пункта
В пятницу были опубликована также статистика деловой активности в Австралии. Композитный индекс в стране, по предварительной оценке, опустился до 52 пунктов в феврале с 55,7 пункта в январе. Аналитики прогнозировали значение на отметке 55,6 пункта.
