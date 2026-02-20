Эксперты назвали самую популярную технику для бизнеса в 2025 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Малый и средний бизнес в прошлом году для обновления своих автопарков чаще всего брал отечественные грузовики, а также технику с пробегом, сообщили РИА Новости в компании "Интерлизинг". "В 2025 году малый и средний бизнес при обновлении автопарков отдавал предпочтение отечественным грузовикам, а также технике с пробегом. Как в продажах, так и в лизинге, лидируют модели Lada, Sollers, ГАЗ и КАМАЗ", - рассказали в компании. Уточняется, что самыми востребованными в сегменте LCV (легкий коммерческий транспорт) среди лизингополучателей стали марки ГАЗ, Lada и Sollers, а особенно высокий спрос наблюдался на "Соболь". Также, в 2025 году наблюдалось и отчетливое смещение интереса к технике с пробегом в сегменте LCV. "Высокая стоимость новой техники, ограниченный ассортимент, а также наличие большого числа предложений на стоках дилеров и лизинговых компаний – главные причины, сформировавшие спрос на технику с пробегом. Она останется востребованной до тех пор, пока экономика не стабилизируется, а условия приобретения новых автомобилей не улучшатся", - объяснили в "Интерлизинге". Говоря о легковых авто, в компании отметили высокий спрос на технику отечественного производителя. Как и в сегменте LCV, отмечается рост интереса к автомобилям с пробегом. "В 2025 году в лизинг передано в два раза больше техники. Среди популярных брендов у представителей бизнеса – Lada, УАЗ и FAW", - рассказали в компании. Среди грузовой техники в лизинге лидируют бренды FAW (доля 17% в структуре лизинговых сделок "Интерлизинга"), Shacman (14%), SITRAK, Volvo и КАМАЗ (по 7% каждый). "Интерлизинг" - частная розничная лизинговая компания, филиалы которой представлены в 70 городах России, головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.
Российский бизнес реализует немало социальных проектов, заявил Путин
