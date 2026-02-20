https://1prime.ru/20260220/investitsii-867638119.html
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать - 20.02.2026, ПРАЙМ
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать
Инвестирование нередко ассоциируется с наличием значительного входного капитала, но это не всегда так, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт... | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Инвестирование нередко ассоциируется с наличием значительного входного капитала, но это не всегда так, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"."В настоящее время доступ ко многим инвестиционным продуктам не требует серьезного стартового капитала: брокерский счет (ИИС в том числе) открывается бесплатно, а начать знакомство с инвестиционными продуктами можно и с 1000 рублей", - напомнила она.Инвестиции не могут гарантировать прибыль. Поэтому начинать с небольших сумм не только можно, но и нужно - в случае потерь личный бюджет сильно не пострадает, а цена за опыт не будет велика. При этом возможности инвестирования не ограничены только биржевой игрой, выбор инструментов достаточно широкий (в том числе, металлические счета, договоры НПО, ПДС, ДСЖ и ряд других)."Принимая решение об инвестировании, важно установить себе четкие правила: не тратить на эти цели заемные средства или свою подушку безопасности, не отправлять в инвестиции все сбережения (лучше не более 10-15 %)", - советует Ольга Дайнеко.Новичку всегда лучше начинать с консервативных стратегий, постепенно расширяя свой инвестпортфельНе нужно пренебрегать обучением. Это поможет избежать ошибок в связи с пробелами в инвестиционной/финансовой грамотности. Новичку на бирже понадобится брокер, его комиссионные тоже нужно заложить в расходы.Поскольку прибыль от торговли на бирже — это доход, возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 13 % при доходе до 2,4 миллиона рублей, при доходе выше - 15 % с суммы превышения. При этом налог возникает только при фактическом получении дохода, а не в результате удорожания ценных бумаг во владении. Налоговое законодательство предусматривает для инвесторов ряд льгот, которые при соблюдении определенных условий позволяют уменьшить налоговое бремя или получить вычет, заключила эксперт.
