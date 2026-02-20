Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать - 20.02.2026, ПРАЙМ
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать - 20.02.2026, ПРАЙМ
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать
Инвестирование нередко ассоциируется с наличием значительного входного капитала, но это не всегда так, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T03:03+0300
2026-02-20T03:03+0300
бизнес
финансы
ольга дайнеко
минфин
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863889632_0:13:2912:1651_1920x0_80_0_0_6ef65883d927455e0ac63f574de0a58a.png
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Инвестирование нередко ассоциируется с наличием значительного входного капитала, но это не всегда так, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"."В настоящее время доступ ко многим инвестиционным продуктам не требует серьезного стартового капитала: брокерский счет (ИИС в том числе) открывается бесплатно, а начать знакомство с инвестиционными продуктами можно и с 1000 рублей", - напомнила она.Инвестиции не могут гарантировать прибыль. Поэтому начинать с небольших сумм не только можно, но и нужно - в случае потерь личный бюджет сильно не пострадает, а цена за опыт не будет велика. При этом возможности инвестирования не ограничены только биржевой игрой, выбор инструментов достаточно широкий (в том числе, металлические счета, договоры НПО, ПДС, ДСЖ и ряд других)."Принимая решение об инвестировании, важно установить себе четкие правила: не тратить на эти цели заемные средства или свою подушку безопасности, не отправлять в инвестиции все сбережения (лучше не более 10-15 %)", - советует Ольга Дайнеко.Новичку всегда лучше начинать с консервативных стратегий, постепенно расширяя свой инвестпортфельНе нужно пренебрегать обучением. Это поможет избежать ошибок в связи с пробелами в инвестиционной/финансовой грамотности. Новичку на бирже понадобится брокер, его комиссионные тоже нужно заложить в расходы.Поскольку прибыль от торговли на бирже — это доход, возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 13 % при доходе до 2,4 миллиона рублей, при доходе выше - 15 % с суммы превышения. При этом налог возникает только при фактическом получении дохода, а не в результате удорожания ценных бумаг во владении. Налоговое законодательство предусматривает для инвесторов ряд льгот, которые при соблюдении определенных условий позволяют уменьшить налоговое бремя или получить вычет, заключила эксперт.
бизнес, финансы, ольга дайнеко, минфин, инвестиции
Бизнес, Финансы, Ольга Дайнеко, Минфин, инвестиции
03:03 20.02.2026
 
Названа сумма, с которой можно начинать инвестировать

Эксперт Дайнеко: инвестировать можно начать с несколькими тысячами рублей

© РИА Новости . Сгенерировано ИИИнвестиции и бизнес
Инвестиции и бизнес - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Инвестирование нередко ассоциируется с наличием значительного входного капитала, но это не всегда так, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Россияне в 2025 году стали чаще выбирать длинные инструменты инвестиций
16 февраля, 17:17
16 февраля, 17:17
"В настоящее время доступ ко многим инвестиционным продуктам не требует серьезного стартового капитала: брокерский счет (ИИС в том числе) открывается бесплатно, а начать знакомство с инвестиционными продуктами можно и с 1000 рублей", - напомнила она.
Инвестиции не могут гарантировать прибыль. Поэтому начинать с небольших сумм не только можно, но и нужно - в случае потерь личный бюджет сильно не пострадает, а цена за опыт не будет велика. При этом возможности инвестирования не ограничены только биржевой игрой, выбор инструментов достаточно широкий (в том числе, металлические счета, договоры НПО, ПДС, ДСЖ и ряд других).
"Принимая решение об инвестировании, важно установить себе четкие правила: не тратить на эти цели заемные средства или свою подушку безопасности, не отправлять в инвестиции все сбережения (лучше не более 10-15 %)", - советует Ольга Дайнеко.
Новичку всегда лучше начинать с консервативных стратегий, постепенно расширяя свой инвестпортфель
Не нужно пренебрегать обучением. Это поможет избежать ошибок в связи с пробелами в инвестиционной/финансовой грамотности. Новичку на бирже понадобится брокер, его комиссионные тоже нужно заложить в расходы.
Поскольку прибыль от торговли на бирже — это доход, возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 13 % при доходе до 2,4 миллиона рублей, при доходе выше - 15 % с суммы превышения. При этом налог возникает только при фактическом получении дохода, а не в результате удорожания ценных бумаг во владении. Налоговое законодательство предусматривает для инвесторов ряд льгот, которые при соблюдении определенных условий позволяют уменьшить налоговое бремя или получить вычет, заключила эксперт.
 
