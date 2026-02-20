https://1prime.ru/20260220/istochnik-867665381.html
Источник рассказал о новом раунде переговоров по Украине
2026-02-20T11:11+0300
политика
россия
мировая экономика
украина
женева
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате, сообщил РИА Новости источник. "Трехсторонний формат", - сказал он. Предыдущий раунд прошел в Женеве 17-18 февраля.
россия, мировая экономика, украина, женева
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ЖЕНЕВА
