ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник

ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник

2026-02-20T14:56+0300

экономика

россия

мировая экономика

ес

БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Пока сложно сказать, потому что заседание продолжается сегодня и дискуссии и работа по этой теме продолжается", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, удалось ли согласовать пакет и будет ли работа продолжена в выходные дни.

