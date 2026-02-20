https://1prime.ru/20260220/istochnik-867670907.html
ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник
2026-02-20T14:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
ес
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Пока сложно сказать, потому что заседание продолжается сегодня и дискуссии и работа по этой теме продолжается", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, удалось ли согласовать пакет и будет ли работа продолжена в выходные дни.
