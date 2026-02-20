Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/istochnik-867670907.html
ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник
ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник - 20.02.2026, ПРАЙМ
ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T14:56+0300
2026-02-20T14:56+0300
экономика
россия
мировая экономика
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник. "Пока сложно сказать, потому что заседание продолжается сегодня и дискуссии и работа по этой теме продолжается", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, удалось ли согласовать пакет и будет ли работа продолжена в выходные дни.
https://1prime.ru/20260220/peskov-867668204.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЕС
14:56 20.02.2026
 
ЕС продолжает обсуждать 20-й пакет санкций против России, сообщил источник

Постпреды ЕС продолжают согласование нового пакета антироссийских санкций

© fotolia.com / vvoeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / vvoe
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в пятницу продолжают обсуждать и согласовывать 20-й пакет санкций против России, сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник.
"Пока сложно сказать, потому что заседание продолжается сегодня и дискуссии и работа по этой теме продолжается", - сообщил собеседник агентства на вопрос о том, удалось ли согласовать пакет и будет ли работа продолжена в выходные дни.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
13:09
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала