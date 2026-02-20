https://1prime.ru/20260220/jurist-867657018.html
Юрист рассказала, сколько времени осталось у дачников на освоение земель
Юрист рассказала, сколько времени осталось у дачников на освоение земель - 20.02.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала, сколько времени осталось у дачников на освоение земель
Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T01:35+0300
2026-02-20T01:35+0300
2026-02-20T01:35+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867657018.jpg?1771540530
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.
"По закону, у дачников осталось 742 дня на освоение земель. Владельцы участков обязаны использовать их строго по назначению", - рассказала собеседница агентства.
Юрист объяснила, что главная цель закона - возвращение заброшенных участков к активной эксплуатации. По ее словам, инициатива направлена на борьбу с владельцами, земли которых годами заброшены.
"Принятый закон не вводит новых оснований для изъятия участков и не усиливает санкции. Он лишь устанавливает срок для освоения и критерии неиспользования", - заключила Шляпина.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Юрист рассказала, сколько времени осталось у дачников на освоение земель
Юрист Шляпина: у дачников осталось около двух лет на освоение земель
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.
"По закону, у дачников осталось 742 дня на освоение земель. Владельцы участков обязаны использовать их строго по назначению", - рассказала собеседница агентства.
Юрист объяснила, что главная цель закона - возвращение заброшенных участков к активной эксплуатации. По ее словам, инициатива направлена на борьбу с владельцами, земли которых годами заброшены.
"Принятый закон не вводит новых оснований для изъятия участков и не усиливает санкции. Он лишь устанавливает срок для освоения и критерии неиспользования", - заключила Шляпина.