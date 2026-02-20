https://1prime.ru/20260220/jurist-867657018.html

Юрист рассказала, сколько времени осталось у дачников на освоение земель

Юрист рассказала, сколько времени осталось у дачников на освоение земель

общество

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина. "По закону, у дачников осталось 742 дня на освоение земель. Владельцы участков обязаны использовать их строго по назначению", - рассказала собеседница агентства. Юрист объяснила, что главная цель закона - возвращение заброшенных участков к активной эксплуатации. По ее словам, инициатива направлена на борьбу с владельцами, земли которых годами заброшены. "Принятый закон не вводит новых оснований для изъятия участков и не усиливает санкции. Он лишь устанавливает срок для освоения и критерии неиспользования", - заключила Шляпина.

