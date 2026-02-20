https://1prime.ru/20260220/kallas-867672119.html
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России - 20.02.2026, ПРАЙМ
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества. | 20.02.2026
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества. "В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она по итогам заседания в Кракове глав минобороны стран Европейской пятерки. О намерении ввести в действие санкционные меры глава евродипломатии сообщила, невзирая на очевидные проблемы с техническим согласованием постоянными представителями стран ЕС на заседаниях, которые проходят в пятницу в Брюсселе.
