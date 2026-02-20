Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России - 20.02.2026
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества. | 20.02.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества. "В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она по итогам заседания в Кракове глав минобороны стран Европейской пятерки. О намерении ввести в действие санкционные меры глава евродипломатии сообщила, невзирая на очевидные проблемы с техническим согласованием постоянными представителями стран ЕС на заседаниях, которые проходят в пятницу в Брюсселе.
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
россия, рф, брюссель, кая каллас, ес, мид
Экономика, РОССИЯ, РФ, Брюссель, Кая Каллас, ЕС, МИД
15:45 20.02.2026
 
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России

Каллас: 20-й пакет антироссийских санкций будет принят 23 февраля

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 20-й пакет санкций против РФ будет принят 23 февраля на заседании МИД стран сообщества.
"В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она по итогам заседания в Кракове глав минобороны стран Европейской пятерки.
О намерении ввести в действие санкционные меры глава евродипломатии сообщила, невзирая на очевидные проблемы с техническим согласованием постоянными представителями стран ЕС на заседаниях, которые проходят в пятницу в Брюсселе.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
Экономика РОССИЯ РФ Брюссель Кая Каллас ЕС МИД
 
 
