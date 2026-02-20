https://1prime.ru/20260220/kallas-867681501.html

"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад

"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад - 20.02.2026, ПРАЙМ

"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад

Подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас перечень требований для Москвы не окажет влияние на российскую позицию относительно участия ЕС в... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T20:29+0300

2026-02-20T20:29+0300

2026-02-20T20:29+0300

россия

москва

украина

запад

мария захарова

дмитрий песков

мид рф

кая каллас

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас перечень требований для Москвы не окажет влияние на российскую позицию относительно участия ЕС в переговорах касательно Украины, передает Junge Welt. "Что на самом деле содержит документ? Это список антироссийских пожеланий <…>. Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно. <…> Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет", — сообщается в материале.В статье указывается, что Европейский Союз преследует цель не достижения мирного соглашения, а срыва переговорного процесса и продолжения военного конфликта на Украине. Ранее СМИ сообщили, что Каллас представила странам ЕС документ с условиями для Москвы, среди которых сокращение численности российских вооруженных сил и их вывод из сопредельных государств. В то же время глава европейской дипломатии уже высказывала желание в процессе переговоров по Украине разработать перечень уступок, которые ЕС будет ожидать от России в контексте урегулирования конфликта. В ответ на высказывания Каллас, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что её срок полномочий не знаменует собой эпоху блистательной дипломатии для Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу Каллас относительно создания списка требований ЕС к России, сказав, что Москва пока не намерена разглашать, что сделает с этим списком.

https://1prime.ru/20260220/kallas-867672119.html

https://1prime.ru/20260217/kallas-867552718.html

москва

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, украина, запад, мария захарова, дмитрий песков, мид рф, кая каллас, ес