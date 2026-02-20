Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/kallas-867681501.html
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад - 20.02.2026, ПРАЙМ
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад
Подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас перечень требований для Москвы не окажет влияние на российскую позицию относительно участия ЕС в... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T20:29+0300
2026-02-20T20:29+0300
россия
москва
украина
запад
мария захарова
дмитрий песков
мид рф
кая каллас
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас перечень требований для Москвы не окажет влияние на российскую позицию относительно участия ЕС в переговорах касательно Украины, передает Junge Welt. "Что на самом деле содержит документ? Это список антироссийских пожеланий &lt;…&gt;. Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно. &lt;…&gt; Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет", — сообщается в материале.В статье указывается, что Европейский Союз преследует цель не достижения мирного соглашения, а срыва переговорного процесса и продолжения военного конфликта на Украине. Ранее СМИ сообщили, что Каллас представила странам ЕС документ с условиями для Москвы, среди которых сокращение численности российских вооруженных сил и их вывод из сопредельных государств. В то же время глава европейской дипломатии уже высказывала желание в процессе переговоров по Украине разработать перечень уступок, которые ЕС будет ожидать от России в контексте урегулирования конфликта. В ответ на высказывания Каллас, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что её срок полномочий не знаменует собой эпоху блистательной дипломатии для Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу Каллас относительно создания списка требований ЕС к России, сказав, что Москва пока не намерена разглашать, что сделает с этим списком.
https://1prime.ru/20260220/kallas-867672119.html
https://1prime.ru/20260217/kallas-867552718.html
москва
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ce61544f2c5ad3d6ec71c265651c3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, украина, запад, мария захарова, дмитрий песков, мид рф, кая каллас, ес
РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, ЗАПАД, Мария Захарова, Дмитрий Песков, МИД РФ, Кая Каллас, ЕС
20:29 20.02.2026
 
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад

Junge Welt: РФ не допустит ЕС к переговорам по Украине из-за завышенных требований

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас перечень требований для Москвы не окажет влияние на российскую позицию относительно участия ЕС в переговорах касательно Украины, передает Junge Welt.
"Что на самом деле содержит документ? Это список антироссийских пожеланий <…>. Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно. <…> Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет", — сообщается в материале.
В статье указывается, что Европейский Союз преследует цель не достижения мирного соглашения, а срыва переговорного процесса и продолжения военного конфликта на Украине.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Каллас анонсировала принятие 20-го пакета санкций против России
15:45
Ранее СМИ сообщили, что Каллас представила странам ЕС документ с условиями для Москвы, среди которых сокращение численности российских вооруженных сил и их вывод из сопредельных государств.
В то же время глава европейской дипломатии уже высказывала желание в процессе переговоров по Украине разработать перечень уступок, которые ЕС будет ожидать от России в контексте урегулирования конфликта.
В ответ на высказывания Каллас, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что её срок полномочий не знаменует собой эпоху блистательной дипломатии для Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу Каллас относительно создания списка требований ЕС к России, сказав, что Москва пока не намерена разглашать, что сделает с этим списком.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
"Из-за этой дурочки": на Западе ополчились на Каю Каллас за слова о России
17 февраля, 05:57
 
РОССИЯМОСКВАУКРАИНАЗАПАДМария ЗахароваДмитрий ПесковМИД РФКая КалласЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала