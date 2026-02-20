https://1prime.ru/20260220/kallas-867681501.html
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад
"Безоговорочная капитуляция". Требования Каллас к России поразили Запад
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Подготовленный главой европейской дипломатии Каей Каллас перечень требований для Москвы не окажет влияние на российскую позицию относительно участия ЕС в переговорах касательно Украины, передает Junge Welt. "Что на самом деле содержит документ? Это список антироссийских пожеланий <…>. Другими словами, это — безоговорочная капитуляция. За все это ЕС требует своего якобы законного места за столом переговоров. В свете нынешних реалий это абсурдно. <…> Россия, которая внешне проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет", — сообщается в материале.В статье указывается, что Европейский Союз преследует цель не достижения мирного соглашения, а срыва переговорного процесса и продолжения военного конфликта на Украине. Ранее СМИ сообщили, что Каллас представила странам ЕС документ с условиями для Москвы, среди которых сокращение численности российских вооруженных сил и их вывод из сопредельных государств. В то же время глава европейской дипломатии уже высказывала желание в процессе переговоров по Украине разработать перечень уступок, которые ЕС будет ожидать от России в контексте урегулирования конфликта. В ответ на высказывания Каллас, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что её срок полномочий не знаменует собой эпоху блистательной дипломатии для Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу Каллас относительно создания списка требований ЕС к России, сказав, что Москва пока не намерена разглашать, что сделает с этим списком.
