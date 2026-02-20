https://1prime.ru/20260220/karta-867637633.html

Уничтожать банковские карты этим способом опасно: что случится потом

2026-02-20T02:02+0300

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Есть много способов утилизации банковской карты, но самый популярный – просто выбросить в мусорное ведро. Почему так лучше не делать, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.По его словам, раньше владелец обязан был сдать ненужную карту обратно в банк, о чем предупреждали мелким шрифтом на самой карте. Но теперь это неактуально – судьба карты стала личным делом ее владельца.Многие люди совершают большую ошибку с точки зрения безопасности, просто выбрасывая старые карты в мусорные контейнеры или даже оставляя их возле банкоматов. Либо отдают детям в качестве игрушки или продают какие-то уникальные экземпляры на интернет-площадках для коллекционеров.Все это может обернуться против вас, предупреждает Василий Кутьин. Дело в том, что на банковской карте содержится масса конфиденциальной информации — магнитная лента, чип, голограммы и буквенно-цифровые коды, связанные с банковским счетом клиента."Если эта информация попадет в чужие руки, то данные могут быть считаны и использованы мошенниками. Злоумышленники могут занести их в мошеннические базы и использовать их в комбинации с социальными инженерными схемами, обходя традиционные методы защиты", - предупреждает он.Надежнее измельчить карту с помощью специального инструмента – шредера или обычных ножниц. Но важно разрезать карту именно там, где находится магнитный чип, номер, голограмма и другие идентификационные элементы, заключил специалист.

