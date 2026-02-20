https://1prime.ru/20260220/koreja-867659671.html

Южная Корея в январе сократила импорт СПГ из России до минимума за 10 лет

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Южная Корея в январе сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России до минимальной за 10 лет суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской таможенной службы. Так, по итогам января южнокорейские компании закупили российский СПГ на 65,6 миллиона долларов против 120,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась в 1,8 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт в январе достиг минимума с 2016 года, когда в том же месяце Южная Корея закупила СПГ на 65,1 миллиона долларов. В результате доля Москвы в импортной газовой корзине Сеула по итогам января 2026 года составила 2,9%, и Россия замкнула десятку крупнейших поставщиков СПГ на южнокорейский рынок. Также в топ-10 экспортеров вошли Австралия (с долей в 24,3%), Малайзия (15,6%), Катар (15,2%), США (14,2%), Индонезия (6,9%), Канада (5,3%), Нигер (4,5%), Оман (3,3%) и Перу (3,1%).

