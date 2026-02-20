Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южная Корея в январе сократила импорт СПГ из России до минимума за 10 лет - 20.02.2026
Южная Корея в январе сократила импорт СПГ из России до минимума за 10 лет
2026-02-20T05:46+0300
2026-02-20T05:46+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
южная корея
москва
сеул
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Южная Корея в январе сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России до минимальной за 10 лет суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской таможенной службы. Так, по итогам января южнокорейские компании закупили российский СПГ на 65,6 миллиона долларов против 120,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась в 1,8 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт в январе достиг минимума с 2016 года, когда в том же месяце Южная Корея закупила СПГ на 65,1 миллиона долларов. В результате доля Москвы в импортной газовой корзине Сеула по итогам января 2026 года составила 2,9%, и Россия замкнула десятку крупнейших поставщиков СПГ на южнокорейский рынок. Также в топ-10 экспортеров вошли Австралия (с долей в 24,3%), Малайзия (15,6%), Катар (15,2%), США (14,2%), Индонезия (6,9%), Канада (5,3%), Нигер (4,5%), Оман (3,3%) и Перу (3,1%).
южная корея
москва
сеул
мировая экономика, южная корея, москва, сеул
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, СЕУЛ
05:46 20.02.2026
 
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Южная Корея в январе сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России до минимальной за 10 лет суммы для этого месяца, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской таможенной службы.
Так, по итогам января южнокорейские компании закупили российский СПГ на 65,6 миллиона долларов против 120,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась в 1,8 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, импорт в январе достиг минимума с 2016 года, когда в том же месяце Южная Корея закупила СПГ на 65,1 миллиона долларов.
В результате доля Москвы в импортной газовой корзине Сеула по итогам января 2026 года составила 2,9%, и Россия замкнула десятку крупнейших поставщиков СПГ на южнокорейский рынок.
Также в топ-10 экспортеров вошли Австралия (с долей в 24,3%), Малайзия (15,6%), Катар (15,2%), США (14,2%), Индонезия (6,9%), Канада (5,3%), Нигер (4,5%), Оман (3,3%) и Перу (3,1%).
 
