В Крыму начали выращивать папайю и авокадо

2026-02-20T01:20+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Папайю и авокадо начали выращивать в Крыму, пока процесс носит экспериментальный частный характер, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. "В Крыму начали выращивать экзотические, несвойственные для региона фрукты. Это папайя, банан и авокадо. Пока что процесс носит исключительно частный характер, но, тем не менее, мы наблюдаем за перспективами, чтобы понимать себестоимость этой продукции", - сказал Кратюк. По его словам, пока выращивание экзотических фруктов носит, по большей части, экспериментальный характер. "Агротехнология по выращиванию новых экзотических фруктов находится в стадии активной проработки", - сказал министр.

