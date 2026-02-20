https://1prime.ru/20260220/kurs--867666491.html

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты умерено растет в первые часы пятничных торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.30 мск растёт на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,07 рубля. "На валютном рынке рубль чуть сдал позиции "китайцу", но принципиально ситуация не меняется", - считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "На наш взгляд, рубль может продолжить тенденцию к укреплению, что приведет к отступлению юаня в район 11 рублей. Этому будут способствовать повышенные объемы продаж валюты со стороны Центробанка и сезонно слабый спрос на импорт", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста объемов продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 2 марта, что будет способствовать закреплению юаня ниже этой отметки, заключает он.

