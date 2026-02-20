https://1prime.ru/20260220/kurs--867676353.html
Юань на Мосбирже растет перед выходными, удерживаясь выше 11 рублей
Юань на Мосбирже растет перед выходными, удерживаясь выше 11 рублей - 20.02.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже растет перед выходными, удерживаясь выше 11 рублей
Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу растет, удерживаясь выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T17:50+0300
2026-02-20T17:50+0300
2026-02-20T17:50+0300
экономика
рынок
торги
сша
вашингтон
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
ук альфа-капитал
риком-траст
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу растет, удерживаясь выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,04-11,14 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,72 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,5 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу преимущественно прибавляет, удерживаясь выше психологического уровня 11 рублей. Таким образом, "маятниковые" движения курса этой недели продолжаются: день вверх, день вниз и так далее. "В целом равновесие на валютном рынке сохраняется. При этом поддержка рубля со стороны налогового фактора уже должна ощущаться. На следующую пятницу приходится пик фискальных платежей экспортеров. Для этих целей все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение. Однако пока остается в силе краткосрочный сценарий колебаний юаня в диапазоне 11-11,15 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.37 мск снижалась на 0,2%, до 71,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 97,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Главный фактор пятничного курсового движения - это завершение недели, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Базовый сценарий на начало следующей недели - консолидация курса у 76,5–77 рублей за доллар при умеренной волатильности, с потенциалом укрепления к 75,5–76 рублям в случае мягкой риторики из Вашингтона и позитивного развития переговорного трека", - добавляет он. Текущая курсовая стабильность не гарантирована в долгосрочной перспективе: снижение реальной рублевой процентной ставки способно изменить ситуацию, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". "Параллельно формируются условия для активизации импорта - предприятия вынуждены восполнять товарные запасы, которые сократились до минимальных значений с 2020 года. Мы прогнозируем, что к концу дня курс доллара будет в диапазоне 76,4-76,7 рубля, евро – в 89,8-90,2 рубля, юаня - 11-11,12 рубля", - оценивает она.
https://1prime.ru/20260220/tsb-867668969.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, вашингтон, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал, риком-траст
Экономика, Рынок, Торги, США, ВАШИНГТОН, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", УК Альфа-Капитал, РИКОМ-ТРАСТ
Юань на Мосбирже растет перед выходными, удерживаясь выше 11 рублей
Курс юаня на Мосбирже перед выходными растет выше 11 рублей
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в пятницу растет, удерживаясь выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.35 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,04-11,14 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,72 рубля.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 76,5 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу преимущественно прибавляет, удерживаясь выше психологического уровня 11 рублей. Таким образом, "маятниковые" движения курса этой недели продолжаются: день вверх, день вниз и так далее.
"В целом равновесие на валютном рынке сохраняется. При этом поддержка рубля со стороны налогового фактора уже должна ощущаться. На следующую пятницу приходится пик фискальных платежей экспортеров. Для этих целей все больше компаний будет продавать иностранную валюту, что временно увеличит ее предложение. Однако пока остается в силе краткосрочный сценарий колебаний юаня в диапазоне 11-11,15 рубля", - комментирует Дмитрий Бабин
из компании "БКС Мир инвестиций
".
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.37 мск снижалась на 0,2%, до 71,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) стабилизировался около 97,9 пункта.
Главный фактор пятничного курсового движения - это завершение недели, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал"
.
"Базовый сценарий на начало следующей недели - консолидация курса у 76,5–77 рублей за доллар при умеренной волатильности, с потенциалом укрепления к 75,5–76 рублям в случае мягкой риторики из Вашингтона
и позитивного развития переговорного трека", - добавляет он.
Текущая курсовая стабильность не гарантирована в долгосрочной перспективе: снижение реальной рублевой процентной ставки способно изменить ситуацию, считает Валерия Попова из ИК "Риком-траст
".
"Параллельно формируются условия для активизации импорта - предприятия вынуждены восполнять товарные запасы, которые сократились до минимальных значений с 2020 года. Мы прогнозируем, что к концу дня курс доллара будет в диапазоне 76,4-76,7 рубля, евро – в 89,8-90,2 рубля, юаня - 11-11,12 рубля", - оценивает она.
ЦБ рассказал о возможной работе зарубежных криптобирж в России