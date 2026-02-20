https://1prime.ru/20260220/kurs-867663328.html
Юань открыл торги 20 февраля ростом
2026-02-20T10:04+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск рос на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,06 рубля.
