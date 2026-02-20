В "Национальной Лотерее" рассказали о выигрышах мужчин от 1 млн рублей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мужчины чаще женщин выигрывали суммы от 1 миллиона рублей в "Национальной Лотерее" в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ. "Мужчины чаще женщин становились обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей в играх от "Национальной Лотереи". Именно на них пришлось 57% таких побед в 2025 году", - рассказали в компании. Общая сумма таких призов сильного пола составила 1,6 миллиарда рублей. Женщины же в прошлом году выиграли 43% призов от 1 миллиона рублей. Немного отстают они от мужчин и по совокупному объему подобных выигрышей - у дам он превысил 1,3 миллиарда рублей. В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в операторе отметили любопытный факт: за все годы проведения специальных тиражей лотереи "Мечталлион", приуроченных к двум праздникам, женщины чаще становились обладательницами выигрышей от 1 миллиона рублей - на них пришлось 58% таких побед. Однако по суммарному объему призов гендерный баланс сохранен - результаты мужчин и женщин остаются сопоставимыми.
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мужчины чаще женщин выигрывали суммы от 1 миллиона рублей в "Национальной Лотерее" в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Мужчины чаще женщин становились обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей в играх от "Национальной Лотереи". Именно на них пришлось 57% таких побед в 2025 году", - рассказали в компании.
Общая сумма таких призов сильного пола составила 1,6 миллиарда рублей.
Женщины же в прошлом году выиграли 43% призов от 1 миллиона рублей. Немного отстают они от мужчин и по совокупному объему подобных выигрышей - у дам он превысил 1,3 миллиарда рублей.
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в операторе отметили любопытный факт: за все годы проведения специальных тиражей лотереи "Мечталлион", приуроченных к двум праздникам, женщины чаще становились обладательницами выигрышей от 1 миллиона рублей - на них пришлось 58% таких побед. Однако по суммарному объему призов гендерный баланс сохранен - результаты мужчин и женщин остаются сопоставимыми.
 
Заголовок открываемого материала