https://1prime.ru/20260220/lotereja-867658595.html
В "Национальной Лотерее" рассказали о выигрышах мужчин от 1 млн рублей
В "Национальной Лотерее" рассказали о выигрышах мужчин от 1 млн рублей - 20.02.2026, ПРАЙМ
В "Национальной Лотерее" рассказали о выигрышах мужчин от 1 млн рублей
Мужчины чаще женщин выигрывали суммы от 1 миллиона рублей в "Национальной Лотерее" в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T03:48+0300
2026-02-20T03:48+0300
2026-02-20T03:48+0300
бизнес
общество
финансы
рф
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867658595.jpg?1771548510
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мужчины чаще женщин выигрывали суммы от 1 миллиона рублей в "Национальной Лотерее" в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Мужчины чаще женщин становились обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей в играх от "Национальной Лотереи". Именно на них пришлось 57% таких побед в 2025 году", - рассказали в компании.
Общая сумма таких призов сильного пола составила 1,6 миллиарда рублей.
Женщины же в прошлом году выиграли 43% призов от 1 миллиона рублей. Немного отстают они от мужчин и по совокупному объему подобных выигрышей - у дам он превысил 1,3 миллиарда рублей.
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в операторе отметили любопытный факт: за все годы проведения специальных тиражей лотереи "Мечталлион", приуроченных к двум праздникам, женщины чаще становились обладательницами выигрышей от 1 миллиона рублей - на них пришлось 58% таких побед. Однако по суммарному объему призов гендерный баланс сохранен - результаты мужчин и женщин остаются сопоставимыми.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , финансы, рф, минфин рф, минфин
Бизнес, Общество , Финансы, РФ, Минфин РФ, Минфин
В "Национальной Лотерее" рассказали о выигрышах мужчин от 1 млн рублей
"Национальная Лотерея": мужчины чаще женщин выигрывали суммы от 1 миллиона рублей
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мужчины чаще женщин выигрывали суммы от 1 миллиона рублей в "Национальной Лотерее" в 2025 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Мужчины чаще женщин становились обладателями выигрышей от 1 миллиона рублей в играх от "Национальной Лотереи". Именно на них пришлось 57% таких побед в 2025 году", - рассказали в компании.
Общая сумма таких призов сильного пола составила 1,6 миллиарда рублей.
Женщины же в прошлом году выиграли 43% призов от 1 миллиона рублей. Немного отстают они от мужчин и по совокупному объему подобных выигрышей - у дам он превысил 1,3 миллиарда рублей.
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня в операторе отметили любопытный факт: за все годы проведения специальных тиражей лотереи "Мечталлион", приуроченных к двум праздникам, женщины чаще становились обладательницами выигрышей от 1 миллиона рублей - на них пришлось 58% таких побед. Однако по суммарному объему призов гендерный баланс сохранен - результаты мужчин и женщин остаются сопоставимыми.