Маск подсчитал, сколько налогов выплатит за всю жизнь

ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу подсчитал, что за всю жизнь выплатит налогов на 500 миллиардов долларов. "Я, наверное, выплачу до момента смерти 500 миллиардов долларов налогов", - написал он в соцсети X, при этом не отметив, как именно он пришел к такой цифре. Так владелец SpaceX, Tesla и xAI прокомментировал видео своего выступления, в котором он называет себя крупнейшим налогоплательщиком в истории, выплатившим более 10 миллиардов долларов налогов. В том же выступлении он задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье. В начале февраля журнал Forbes объявил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Ранее миллиардер первым в истории пересек отметки в 600 и 700 миллиардов.

