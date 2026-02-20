Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск подсчитал, сколько налогов выплатит за всю жизнь
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу подсчитал, что за всю жизнь выплатит налогов на 500 миллиардов долларов. "Я, наверное, выплачу до момента смерти 500 миллиардов долларов налогов", - написал он в соцсети X, при этом не отметив, как именно он пришел к такой цифре. Так владелец SpaceX, Tesla и xAI прокомментировал видео своего выступления, в котором он называет себя крупнейшим налогоплательщиком в истории, выплатившим более 10 миллиардов долларов налогов. В том же выступлении он задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье. В начале февраля журнал Forbes объявил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Ранее миллиардер первым в истории пересек отметки в 600 и 700 миллиардов.
spacex, tesla, xai, илон маск
SpaceX, Tesla, xAI, Илон Маск
17:30 20.02.2026
 
© CC BY 2.0 / Daniel OberhausИлон Маск
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Илон Маск. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
ВАШИНГТОН, 20 фев - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск в пятницу подсчитал, что за всю жизнь выплатит налогов на 500 миллиардов долларов.
"Я, наверное, выплачу до момента смерти 500 миллиардов долларов налогов", - написал он в соцсети X, при этом не отметив, как именно он пришел к такой цифре.
Так владелец SpaceX, Tesla и xAI прокомментировал видео своего выступления, в котором он называет себя крупнейшим налогоплательщиком в истории, выплатившим более 10 миллиардов долларов налогов. В том же выступлении он задумался, не причитается ли ему от налоговой службы небольшой трофей или печенье.
В начале февраля журнал Forbes объявил, что Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов. Ранее миллиардер первым в истории пересек отметки в 600 и 700 миллиардов.
SpaceXTeslaxAIИлон Маск
 
 
