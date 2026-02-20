https://1prime.ru/20260220/max-867677662.html
Пользователям Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>Ранее счетчик просмотров был доступен только авторам каналов. "Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов в Мax и отслеживать наиболее популярный контент. Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток – для этого достаточно обновить приложение до последней версии", - говорится в сообщении. Отмечается, что счетчик просмотров в канале располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами обозначает количество пользователей, которые увидели пост.
