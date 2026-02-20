Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователям Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - 20.02.2026
Пользователям Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы. Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX&gt;&gt;&gt;Ранее счетчик просмотров был доступен только авторам каналов. "Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов в Мax и отслеживать наиболее популярный контент. Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток – для этого достаточно обновить приложение до последней версии", - говорится в сообщении. Отмечается, что счетчик просмотров в канале располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами обозначает количество пользователей, которые увидели пост.
2026
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860381104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02ab1ac1bfa16a3923e23d2550d70924.jpg
18:10 20.02.2026
 
Пользователям Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах

Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пользователям нацплатформы Мax стал доступен счетчик просмотров в каналах - они могут видеть статистику публикаций авторов, рассказали в пресс-службе платформы.

Ранее счетчик просмотров был доступен только авторам каналов.
"Подписчики могут видеть статистику публикаций авторов в Мax и отслеживать наиболее популярный контент. Доступ к счетчику просмотров появится у всех пользователей в течение суток – для этого достаточно обновить приложение до последней версии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что счетчик просмотров в канале располагается в нижней части публикаций. Иконка с цифрами обозначает количество пользователей, которые увидели пост.
