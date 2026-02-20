https://1prime.ru/20260220/med--867662919.html
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
Медь умеренно дорожает в пятницу утром - 20.02.2026, ПРАЙМ
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T09:18+0300
2026-02-20T09:18+0300
2026-02-20T09:18+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_f81236d43bbb9218f2490ea639e16063.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.14 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,46%, до 5,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь потеряла в цене всего лишь 0,5%, наибольшее падение котировок продемонстрировано во вторник - на 2%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 12 809 долларов, алюминия - на 0,7%, до 3 067,5 доллара, стоимость цинка - на 0,42%, до 3 339,5 доллара. Повлиять на котировки металла на этой неделе могло отсутствие на рынке инвесторов из Китая, крупнейшего потребителя меди, из-за закрытия местных рынков по случаю празднования Нового года. Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
https://1prime.ru/20260120/med-866710239.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83636/57/836365789_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_7f40edee9c26073fdfa9927c0b310b41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
Медь дорожает, по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.14 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex
дорожает на 0,46%, до 5,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели медь потеряла в цене всего лишь 0,5%, наибольшее падение котировок продемонстрировано во вторник - на 2%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 12 809 долларов, алюминия - на 0,7%, до 3 067,5 доллара, стоимость цинка - на 0,42%, до 3 339,5 доллара.
Повлиять на котировки металла на этой неделе могло отсутствие на рынке инвесторов из Китая
, крупнейшего потребителя меди, из-за закрытия местных рынков по случаю празднования Нового года.
Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
BHP улучшила прогноз по добыче меди