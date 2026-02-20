https://1prime.ru/20260220/med--867662919.html

Медь умеренно дорожает в пятницу утром

Медь умеренно дорожает в пятницу утром - 20.02.2026, ПРАЙМ

Медь умеренно дорожает в пятницу утром

20.02.2026 Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.14 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,46%, до 5,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь потеряла в цене всего лишь 0,5%, наибольшее падение котировок продемонстрировано во вторник - на 2%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 12 809 долларов, алюминия - на 0,7%, до 3 067,5 доллара, стоимость цинка - на 0,42%, до 3 339,5 доллара. Повлиять на котировки металла на этой неделе могло отсутствие на рынке инвесторов из Китая, крупнейшего потребителя меди, из-за закрытия местных рынков по случаю празднования Нового года. Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.

китай

