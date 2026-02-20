Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
Медь умеренно дорожает в пятницу утром
2026-02-20T09:18+0300
2026-02-20T09:18+0300
экономика
рынок
торги
китай
comex
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.14 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,46%, до 5,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Суммарно с начала недели медь потеряла в цене всего лишь 0,5%, наибольшее падение котировок продемонстрировано во вторник - на 2%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 12 809 долларов, алюминия - на 0,7%, до 3 067,5 доллара, стоимость цинка - на 0,42%, до 3 339,5 доллара. Повлиять на котировки металла на этой неделе могло отсутствие на рынке инвесторов из Китая, крупнейшего потребителя меди, из-за закрытия местных рынков по случаю празднования Нового года. Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
китай
рынок, торги, китай, comex
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, Comex
09:18 20.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Производство меди
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно поднимается в пятницу утром, при этом по итогам недели может продемонстрировать небольшое снижение, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.14 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,46%, до 5,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Суммарно с начала недели медь потеряла в цене всего лишь 0,5%, наибольшее падение котировок продемонстрировано во вторник - на 2%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 12 809 долларов, алюминия - на 0,7%, до 3 067,5 доллара, стоимость цинка - на 0,42%, до 3 339,5 доллара.
Повлиять на котировки металла на этой неделе могло отсутствие на рынке инвесторов из Китая, крупнейшего потребителя меди, из-за закрытия местных рынков по случаю празднования Нового года.
Китайский Новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, наступил в ночь на 17 февраля и проходит под знаком Огненной Лошади. Выходные по случаю праздника в стране продлятся с 15 по 23 февраля.
