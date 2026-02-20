https://1prime.ru/20260220/meloni-867660665.html

Россия и Украина далеки от решения территориального вопроса в конфликте, заявила в интервью Sky tg24 премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Украина далеки от решения территориального вопроса в конфликте, заявила в интервью Sky tg24 премьер-министр Италии Джорджа Мелони."Мы очень далеки от основного вопроса, который заключается в территориях, где Россия продолжает предъявлять претензии", — сказала она.При этом Мелони назвала "необоснованными" требования Москвы к Киеву относительно вывода войск с освобожденных ВС России территорий в рамках урегулирования украинского конфликта. При этом политик упомянула некий мирный план, в который входит территориальный аспект, но не уточнила, о чем идет речь."Есть мирный план, в котором многие вопросы на бумаге уже решены", — добавила она.Президент Владимир Путин не раз заявлял, что России призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, ранее заявил, что в соответствии с конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.

