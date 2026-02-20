https://1prime.ru/20260220/merts-867683223.html

"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время демонстрирует непоследовательность в своих заявлениях о России, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X."Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии "глубокого варварства". Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении?" — написал он, комментируя его вчерашнее заявление. Недавно в беседе с изданием Rheinpfalz Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также отверг перспективу возобновления поставок российского газа, ссылаясь на конфликт на Украине. В среду глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва будет готова к диалогу, когда Европейский Союз пересмотрит свою позицию. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к восстановлению контактов, при этом встречи на высоком уровне должны быть нацелены на взаимное понимание, а не на навязывание своей точки зрения.

