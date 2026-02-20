Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России - 20.02.2026
"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России
"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России - 20.02.2026, ПРАЙМ
"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России
Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время демонстрирует непоследовательность в своих заявлениях о России, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд в | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время демонстрирует непоследовательность в своих заявлениях о России, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X."Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии "глубокого варварства". Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении?" — написал он, комментируя его вчерашнее заявление. Недавно в беседе с изданием Rheinpfalz Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также отверг перспективу возобновления поставок российского газа, ссылаясь на конфликт на Украине. В среду глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва будет готова к диалогу, когда Европейский Союз пересмотрит свою позицию. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к восстановлению контактов, при этом встречи на высоком уровне должны быть нацелены на взаимное понимание, а не на навязывание своей точки зрения.
21:38 20.02.2026
 
"Тяжелая форма". Мерцу поставили диагноз после слов о России

Журналист Макдональд: у Мерца наблюдается тяжелая форма русофрении

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц в последнее время демонстрирует непоследовательность в своих заявлениях о России, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд в социальной сети X.
"Месяц назад Мерц говорил о России как о европейском соседе, с которым в конечном итоге придется восстановить равновесие. Теперь он описывает Россию как страну, находящуюся в состоянии "глубокого варварства". Неужели Мерц подхватил тяжелую форму русофрении?" — написал он, комментируя его вчерашнее заявление.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Победить на поле боя". В Германии выступили с заявлением о России
Вчера, 18:38
Недавно в беседе с изданием Rheinpfalz Мерц исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным, а также отверг перспективу возобновления поставок российского газа, ссылаясь на конфликт на Украине.
В среду глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отметил, что Москва будет готова к диалогу, когда Европейский Союз пересмотрит свою позицию.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт к восстановлению контактов, при этом встречи на высоком уровне должны быть нацелены на взаимное понимание, а не на навязывание своей точки зрения.
Проблемы газа в Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Россия снова виновата". У немцев стремительно заканчиваются запасы газа
Вчера, 07:07
 
