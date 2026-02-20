https://1prime.ru/20260220/mid-867656402.html

В МИД заявили, что у России нет практики стрельбы по собственным ногам

В МИД заявили, что у России нет практики стрельбы по собственным ногам - 20.02.2026, ПРАЙМ

В МИД заявили, что у России нет практики стрельбы по собственным ногам

20.02.2026

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя ответ РФ на возможный 20-й пакет санкций Евросоюза, заявил, что у Москвы нет практики стрельбы по собственным ногам. Постоянные представители стран-членов ЕС попытаются согласовать 20-й пакет санкций на фоне разногласий между государствами на заседании в пятницу. "В отличие от наших коллег из Евросоюза, у нас нет практики стрельбы по собственным ногам", - сказал Грушко газете "Известия". Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения, персональные санкции. В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

