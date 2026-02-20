https://1prime.ru/20260220/minpromtorg--867671483.html

Объем параллельного импорта в России достиг исторического минимума

2026-02-20T15:02+0300

экономика

россия

рф

минпромторг

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в РФ в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил 1 миллиард рублей, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта - 1 миллиард долларов. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году", - сказал Чекушов в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса. Он напомнил, что в пиковые месяцы, в конце 2022 - начале 2023 года, когда вводился механизм параллельного импорта, объем поставок составлял более 4 миллиарда долларов в месяц. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

рф

россия, рф, минпромторг