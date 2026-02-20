Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем параллельного импорта в России достиг исторического минимума - 20.02.2026
Объем параллельного импорта в России достиг исторического минимума
Объем параллельного импорта в России достиг исторического минимума - 20.02.2026, ПРАЙМ
Объем параллельного импорта в России достиг исторического минимума
Объем параллельного импорта в РФ в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил 1 миллиард рублей, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T15:02+0300
2026-02-20T15:02+0300
экономика
россия
рф
минпромторг
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в РФ в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил 1 миллиард рублей, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта - 1 миллиард долларов. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году", - сказал Чекушов в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса. Он напомнил, что в пиковые месяцы, в конце 2022 - начале 2023 года, когда вводился механизм параллельного импорта, объем поставок составлял более 4 миллиарда долларов в месяц. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
рф
россия, рф, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
15:02 20.02.2026
 
Объем параллельного импорта в России достиг исторического минимума

Минпромторг: объем параллельного импорта в январе достиг исторического минимума

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем параллельного импорта в РФ в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил 1 миллиард рублей, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта - 1 миллиард долларов. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году", - сказал Чекушов в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.
Он напомнил, что в пиковые месяцы, в конце 2022 - начале 2023 года, когда вводился механизм параллельного импорта, объем поставок составлял более 4 миллиарда долларов в месяц.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
18 февраля, 10:25
 
ЭкономикаРОССИЯРФМинпромторг
 
 
