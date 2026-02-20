Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260220/minpromtorg-867659442.html
04:46 20.02.2026
 
В Минпромторге рассказали о применении инновационных тканей

Минпромторг: ткани, маскирующие тепло, могут использоваться в медицине и строительстве

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Ткани, маскирующие тепло или не требующие частой стирки, уже перестали быть фантастикой, сегодня российские инновационные ткани могут использоваться в различных отраслях - как в спецодежде, медицине и спорте, так и в строительстве и инфраструктуре, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Мембранные ткани применяются в спецодежде для экстремальных условий, нефтегазовой отрасли, металлургии, пожарной службы. Экранирующие ткани используются для защиты от электромагнитного и радиоактивного излучения в медицине, на промышленных объектах, в строительстве", - пояснили в министерстве.
В Минпромторге отметили, что водоотталкивающие и ветрозащитные ткани востребованы в одежде для охоты, рыбалки, туризма, спорта на открытом воздухе. В свою очередь, в медицине применяются антибактериальные и самоочищающиеся ткани.
"Экранирующие и тепломаскирующие ткани используются в военной экипировке", - добавили в ведомстве. Кроме того, ткани с наночастицами меди востребованы для космической отрасли. Одежда из подобных материалов не требует частой стирки в условиях космоса.
При этом ткани используются не только в одежде. Они нашли свое применение даже в строительстве и инфраструктуре. Так, экранирующие ткани могут применяться для защиты целых зданий и помещений от помех и радиосигналов. В свою очередь нагревательные ткани могут использоваться для предотвращения наледи на дорожном покрытии, крыльях самолётов или корпусах беспилотников.
 
