https://1prime.ru/20260220/minpromtorg-867659442.html

В Минпромторге рассказали о применении инновационных тканей

В Минпромторге рассказали о применении инновационных тканей - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о применении инновационных тканей

Ткани, маскирующие тепло или не требующие частой стирки, уже перестали быть фантастикой, сегодня российские инновационные ткани могут использоваться в различных | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T04:46+0300

2026-02-20T04:46+0300

2026-02-20T04:46+0300

бизнес

общество

россия

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867659442.jpg?1771551970

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Ткани, маскирующие тепло или не требующие частой стирки, уже перестали быть фантастикой, сегодня российские инновационные ткани могут использоваться в различных отраслях - как в спецодежде, медицине и спорте, так и в строительстве и инфраструктуре, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Мембранные ткани применяются в спецодежде для экстремальных условий, нефтегазовой отрасли, металлургии, пожарной службы. Экранирующие ткани используются для защиты от электромагнитного и радиоактивного излучения в медицине, на промышленных объектах, в строительстве", - пояснили в министерстве. В Минпромторге отметили, что водоотталкивающие и ветрозащитные ткани востребованы в одежде для охоты, рыбалки, туризма, спорта на открытом воздухе. В свою очередь, в медицине применяются антибактериальные и самоочищающиеся ткани. "Экранирующие и тепломаскирующие ткани используются в военной экипировке", - добавили в ведомстве. Кроме того, ткани с наночастицами меди востребованы для космической отрасли. Одежда из подобных материалов не требует частой стирки в условиях космоса. При этом ткани используются не только в одежде. Они нашли свое применение даже в строительстве и инфраструктуре. Так, экранирующие ткани могут применяться для защиты целых зданий и помещений от помех и радиосигналов. В свою очередь нагревательные ткани могут использоваться для предотвращения наледи на дорожном покрытии, крыльях самолётов или корпусах беспилотников.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, минпромторг