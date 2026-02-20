Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом - 20.02.2026
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом - 20.02.2026, ПРАЙМ
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом
Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T09:13+0300
2026-02-20T09:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867003030_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_a35092f714333ec6beed851d626cee8b.jpg
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "Российские ткани востребованы за рубежом благодаря сочетанию традиционных материалов с уникальными свойствами и инновационным разработкам. Среди наиболее значимых направлений - льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди", - пояснили в ведомстве. В Минпромторге отметили, что льняные ткани являются традиционным экспортным продуктом страны. Такие материалы пользуются спросом в странах ЕС, США, Канаде, Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Америке. Не менее значимы в структуре экспорта тканей мембранные материалы. Они востребованы для производства, например, спецодежды и спортивной экипировки. В свою очередь российская технология ткани с наночастицами меди заинтересовала итальянских медиков. Материал обладает антибактериальными свойствами, регулирует теплообмен и устраняет неприятный запах пота.
09:13 20.02.2026
 
Минпромторг рассказал, какие российские ткани востребованы за рубежом

Минпромторг: за рубежом востребованы льняные ткани и мембранные материалы

© РИА Новости . Борис Приходько | Перейти в медиабанкХлопчатобумажная ткань
Хлопчатобумажная ткань - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Хлопчатобумажная ткань. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Приходько
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Российские ткани востребованы не только на отечественном рынке, но и за рубежом, наиболее значимыми являются льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Российские ткани востребованы за рубежом благодаря сочетанию традиционных материалов с уникальными свойствами и инновационным разработкам. Среди наиболее значимых направлений - льняные ткани, мембранные материалы и ткани с наночастицами меди", - пояснили в ведомстве.
В Минпромторге отметили, что льняные ткани являются традиционным экспортным продуктом страны. Такие материалы пользуются спросом в странах ЕС, США, Канаде, Индии, Китае, Юго-Восточной Азии и Южной Америке.
Не менее значимы в структуре экспорта тканей мембранные материалы. Они востребованы для производства, например, спецодежды и спортивной экипировки. В свою очередь российская технология ткани с наночастицами меди заинтересовала итальянских медиков. Материал обладает антибактериальными свойствами, регулирует теплообмен и устраняет неприятный запах пота.
